Экскурсии на автобусе в Кушадасы

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Кушадасы, цены от €110. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Посещение Эфеса и дегустация вина
Пешая
На автобусе
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
€270 за всё до 12 чел.
В древний Эфес - из Кушадасы
На автобусе
7 часов
Групповая
Увидеть библиотеку Цельса, храм Адриана, амфитеатр, храм Артемиды, дом Девы Марии
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
22 мая в 09:00
24 мая в 09:00
€120 за человека
Из Кушадасы в Памуккале с англоговорящим гидом
На автобусе
11 часов
Групповая
Шедевры природы и античная история
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
21 мая в 08:00
23 мая в 08:00
€110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Посещение Эфеса и дегустация вина
Спасибо, всё понравилось! Камилла остроумна и интересно преподносит тему экскурсии. Отлично провели время! Будем советовать ваши экскурсии друзьям.
И
Посещение Эфеса и дегустация вина
Огромное спасибо Камиле за замечательно проведенный день. Очень интересные и разнообразные впечатления. Прекрасная экскурсия по древнему городу Эфес. Понравился необычный современный музей на территории. Дальше нас ожидало дефиле) в магазине кожаных изделий по дороге в аутентичную деревушку Ширинжа, где мы попробовали вкусное авторское вино. Весь день прошел очень динамично и познавательно. Рекомендую!
П
Посещение Эфеса и дегустация вина
угие экскурсии в Эфес сочетаются с посещением домика Девы Марии, и только здесь нашли вариант с живописной деревней Ширинже. Отличный гид с прекрасным именем Волга провела нас по достопримечательностям, рассказала, показала, ответила на вопросы. Дегустация всем понравилась, жалко, не удалось познакомиться с хозяином семейного бизнеса, которого так хвалили в отзывах.
Всё организовано чётко, от встречи до оплаты.
Н
Посещение Эфеса и дегустация вина
Все было великолепно! Камилла встретила нас в порту, маршрут был составлен согласно нашим пожеланиям. Экскурсия была комфортной и информативной, автобус комфортным, воодитель аккуратен и супер вежливый. Билеты в Эфес у Камиллы были заранее приобретены, нам не пришлось стоять в очереди. Рекомендую!
И
Посещение Эфеса и дегустация вина
экскурсия отличная, но немного была заминка со сменой маршрута мы хотели эфес и дом девы Марии, а по ваучеру был эфес и дегустация вина.
и
Посещение Эфеса и дегустация вина
Е
Посещение Эфеса и дегустация вина
Отличная экскурсия! ничего лишнего,только интересные нам места. Гид Волга прекрасно рассказала про достопримечательности, заехали туда,куда хотели мы.
А
Посещение Эфеса и дегустация вина
Очень понравилась экскурсия и гид Камила! Лучшие места и в удобное время, без очередей и пробок, посетили Эфес и поменяли локацию по нашей просьбе (вместо деревни поехали в дом Марии),
за что большое спасибо.
Мы посещали экскурсию во время праздника в Турции, необходимо было купить лекарство, но в Кушадасы работала только одна аптека, Камила вошла в наше положение и нам привезли прямо в морпорт лекарство, за что отдельное спасибо замечательной и внимательной Камиле.
Всем советую посетить Эфес, очень комфортно доехали, мини группы или индивидуальные экскурсии- это совсем другое.

М
Посещение Эфеса и дегустация вина
К
Посещение Эфеса и дегустация вина
Всего 15 отзывов в Кушадасы в категории "На автобусе"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кушадасы
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Посещение Эфеса и дегустация вина;
  2. В древний Эфес - из Кушадасы;
  3. Из Кушадасы в Памуккале с англоговорящим гидом.
Какие места ещё посмотреть в Кушадасы
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в мае:
  1. Эфес;
  2. Памуккале.
Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в мае 2026
Сейчас в Кушадасы в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 270. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
