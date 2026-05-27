Из Кушадасы в Памуккале с англоговорящим гидом

Шедевры природы и античная история
Едем в одно из самых знаменитых мест Турции! Вы увидите белоснежные травертины и узнаете, как они сформировались.

Посетите древний город Иераполис и сможете представить, как складывалась повседневная жизнь античного термального курорта.

Мы расскажем, почему так популярен бассейн Клеопатры и как Памуккале связано с медициной и религией.
Описание экскурсии

  • Травертиновые террасы. Вы увидите знаменитые природные бассейны, сформированные термальными источниками за тысячи лет
  • Древний город Иераполис. Посетите важный центр античной эпохи. Здесь сохранился римский театр, некрополь и руины построек, которые позволяют представить жизнь значимого термального курорта того времени
  • Бассейн Клеопатры. Желающие искупаются среди древних колонн в тёплой минеральной воде

Вы узнаете:

  • почему травертины продолжают формироваться до сих пор
  • почему термальные источники Памуккале считаются природным спа уже тысячи лет
  • как сочетались природа, медицина и религия в одном из главных курортов античности

Тайминг:

8:00 — выезд из Кушадасы
11:30 — прибытие в Памуккале, начало экскурсии
14:30 — посещение травертинов и Иераполиса, свободное время
15:00 — обед
16:30 — остановка на шопинг
19:30 — возвращение в Кушадасы

Организационные детали

  • Трансфер, обед, билет в Памуккале включены
  • Дополнительные расходы (по желанию): билет в бассейн Клеопатры — € 10, напитки
  • С вами будет англоговорящий гид из нашей команды

в понедельник, четверг и субботу в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€110
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 7 лет€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кушадасы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

