Едем в одно из самых знаменитых мест Турции! Вы увидите белоснежные травертины и узнаете, как они сформировались.
Посетите древний город Иераполис и сможете представить, как складывалась повседневная жизнь античного термального курорта.
Мы расскажем, почему так популярен бассейн Клеопатры и как Памуккале связано с медициной и религией.
Описание экскурсии
- Травертиновые террасы. Вы увидите знаменитые природные бассейны, сформированные термальными источниками за тысячи лет
- Древний город Иераполис. Посетите важный центр античной эпохи. Здесь сохранился римский театр, некрополь и руины построек, которые позволяют представить жизнь значимого термального курорта того времени
- Бассейн Клеопатры. Желающие искупаются среди древних колонн в тёплой минеральной воде
Вы узнаете:
- почему травертины продолжают формироваться до сих пор
- почему термальные источники Памуккале считаются природным спа уже тысячи лет
- как сочетались природа, медицина и религия в одном из главных курортов античности
Тайминг:
8:00 — выезд из Кушадасы
11:30 — прибытие в Памуккале, начало экскурсии
14:30 — посещение травертинов и Иераполиса, свободное время
15:00 — обед
16:30 — остановка на шопинг
19:30 — возвращение в Кушадасы
Организационные детали
- Трансфер, обед, билет в Памуккале включены
- Дополнительные расходы (по желанию): билет в бассейн Клеопатры — € 10, напитки
- С вами будет англоговорящий гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€110
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 7 лет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кушадасы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
