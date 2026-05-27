Эфес — античный город Восточного Средиземноморья, где архитектура сохранилась практически в первозданном виде.
Здесь вы пройдёте по мраморным улицам, посмотрите на древние храмы и одно из Семи чудес света, а ещё почувствуете атмосферу ушедшей цивилизации.
Мы позаботимся о том, чтобы дорога прошла легко, комфортно и была наполнена интересными впечатлениями.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Кушадасы. В дороге гид расскажет, почему Эфес считался городом мрамора и света и как торговля, религия и повседневная жизнь переплетались в одном из крупнейших центров Римской империи
10:30 — Эфес
- библиотека Цельса — символ знаний античного мира и самый узнаваемый памятник города
- храм Адриана — изящный образец римской архитектуры с древними барельефами на фронтонах
- Большой театр — грандиозное сооружение на 25 000 зрителей. Здесь не только ставили спектакли, но и решали политические вопросы, а порой и судьбы людей
- храм Артемиды — одно из Семи чудес света. Сегодня от него остались лишь руины и одна восстановленная колонна. Но даже этого достаточно, чтобы ощутить масштаб сооружения, которое здесь стояло
13:30 — обед
14:00 — дом Девы Марии. Священное место на склоне горы, куда совершают паломничество христиане и мусульмане. Атмосфера тишины и духовного покоя здесь ощущается физически
15:30 — магазин лукума. Можно попробовать и купить турецкие сладости
16:00 — возвращение в Кушадасы
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Завтрак, обед и входной билет в Эфес включены в стоимость, напитки — за доплату
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в дом Девы Марии — €15 за чел.
- С вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды
во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€120
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 7 лет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кушадасы
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
