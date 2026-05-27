В древний Эфес - из Кушадасы

Увидеть библиотеку Цельса, храм Адриана, амфитеатр, храм Артемиды, дом Девы Марии
Эфес — античный город Восточного Средиземноморья, где архитектура сохранилась практически в первозданном виде.

Здесь вы пройдёте по мраморным улицам, посмотрите на древние храмы и одно из Семи чудес света, а ещё почувствуете атмосферу ушедшей цивилизации.

Мы позаботимся о том, чтобы дорога прошла легко, комфортно и была наполнена интересными впечатлениями.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Кушадасы. В дороге гид расскажет, почему Эфес считался городом мрамора и света и как торговля, религия и повседневная жизнь переплетались в одном из крупнейших центров Римской империи

10:30 — Эфес

  • библиотека Цельса — символ знаний античного мира и самый узнаваемый памятник города
  • храм Адриана — изящный образец римской архитектуры с древними барельефами на фронтонах
  • Большой театр — грандиозное сооружение на 25 000 зрителей. Здесь не только ставили спектакли, но и решали политические вопросы, а порой и судьбы людей
  • храм Артемиды — одно из Семи чудес света. Сегодня от него остались лишь руины и одна восстановленная колонна. Но даже этого достаточно, чтобы ощутить масштаб сооружения, которое здесь стояло

13:30 — обед

14:00 — дом Девы Марии. Священное место на склоне горы, куда совершают паломничество христиане и мусульмане. Атмосфера тишины и духовного покоя здесь ощущается физически

15:30 — магазин лукума. Можно попробовать и купить турецкие сладости

16:00 — возвращение в Кушадасы

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Завтрак, обед и входной билет в Эфес включены в стоимость, напитки — за доплату
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в дом Девы Марии — €15 за чел.
  • С вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды

во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€120
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 7 лет€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кушадасы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

