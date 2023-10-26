1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Прокатиться на комфортной двухпалубной лодке, позагорать и поплавать в Эгейском море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€410 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
16 часов
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€450 за человека
Групповая
7 часов
Морская прогулка в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 октября 2023Отличная морская прогулка. Несколько остановок для купания. Удобные места для отдыха. Вкусный Обед Забрали от отеля и привезли назад. Все было отлично организовано. Спасибо.
- ЕЕлена8 сентября 2023Мы увидели заповедник с прекрасным морем. Вода - просто кристалл! Сосны, горы, живописные бухточки. Команда хорошо работала. Обед, конечно, не калорийный,
- ЯЯна13 сентября 2021Шикарная морская прогулка! Яхта Матадор супер. Очень чисто, места всем хватает, есть тент для тени. Музыка НЕ турецкая)))) В обед
- ННаталья5 июня 2021Краткое резюме и впечатления от экскурсии. Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в
Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в июне 2024
Сейчас в Кушадасы в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 450. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.95 из 5
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