Надоели стандартные экскурсии и посиделки в отеле? Думаете, чем бы таким заняться, чтобы как следует развлечься? Мы предлагаем вам неординарный вариант отдыха, который оставит вам неизгладимые впечатления и умопомрачительные эмоции. Отправляйтесь в драйвовое приключение-тур Джип-сафари!
Описание экскурсииДжип-сафари — захватывающее развлечение для всей семьи, которое придется по вкусу и взрослым, и детям. Что вас ждёт • Поездка с ветерком по одному из самых красивейших мест в провинции Айдын — Национальному парку;
- Бои на водных пистолетах;
- Пикник на свежем воздухе посреди леса;
- Пещера Зевса с озером внутри;
- Вероятность встречи с дикими животными! Не упустите шанс провести свой день в этом замечательном, удивительно красивом месте!
Каждый день, 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк
- Пещера Зевса
Что включено
- Джип сафари
- Пещера Зевса
Что не входит в цену
- DVD с фотографиями
Место начала и завершения?
Отели Кушадасы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
нашли места для большой компании. Приехали вовремя. Развлекательная поездка. Но никто не предупреждал, что не будет пещеры Зевса. Оказывается уже год, как туда не возят - но организаторы не меняют
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М
Скукотище. Обещали еду шведский стол,а в итоге была раздача 3х котлет в руки,хлеб и помидоры,напитки не входили,могли бы хотя бы воды дать. И мариновали людей 2 часа на пляже. Обещанной пещеры Зевса с озером не было.
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Т
Скукотище. Обещали еду шведский стол,а в итоге была раздача 3х котлет в руки,хлеб и помидоры,напитки не входили,могли бы хотя бы воды дать. И мариновали людей 2 часа на пляже. Обещанной пещеры Зевса с озером не было.
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Е
Плохая организация, была остановка на дороге в парке для танцев, остановка для поливания из пистолетов, каждая остановка примерно по 30 минут. И остановка для осмотра древнего монастыря 3-5 минуты. Остановка
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