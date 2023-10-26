7 часов
Водная прогулка
Водная прогулка по Эгейскому морю на двухпалубной лодке
Проведите день на уютной лодке, наслаждаясь морскими пейзажами и купанием в Эгейском море. Включены обед и напитки. Присоединяйтесь к группе до 15 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€25 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы - уникальные геотермальные источники
Погрузитесь в атмосферу древнего Иераполиса и насладитесь термальными водами Памуккале. Профессиональный гид расскажет о каждом уголке этого уникального места
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€410 за всё до 15 чел.
16 часов
Индивидуальная
Однодневный тур в Стамбул из Кушадасы
Хотите посетить Стамбул? Однодневная поездка из Кушадасы подарит вам возможность увидеть Голубую мечеть, Собор Святой Софии и другие достопримечательности
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
9 авг в 05:30
€450 за человека
7 часов
Водная прогулка
Морская прогулка вдоль береговой линии Кушадасы на лодке
Приятная прохлада морского бриза и захватывающие виды Кушадасы ждут вас на увлекательной морской прогулке. Расслабьтесь и наслаждайтесь моментом
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-сафари в Кушадасы: приключение для всей семьи
Ищете незабываемое развлечение? Джип-сафари в Кушадасы подарит вам массу эмоций и впечатлений! Водные бои, пикник и пещера Зевса ждут вас
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день, 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 октября 2023Отличная морская прогулка. Несколько остановок для купания. Удобные места для отдыха. Вкусный Обед Забрали от отеля и привезли назад. Все было отлично организовано. Спасибо.
- ЕЕлена8 сентября 2023Мы увидели заповедник с прекрасным морем. Вода - просто кристалл! Сосны, горы, живописные бухточки. Команда хорошо работала. Обед, конечно, не калорийный,
- ЯЯна13 сентября 2021Шикарная морская прогулка! Яхта Матадор супер. Очень чисто, места всем хватает, есть тент для тени. Музыка НЕ турецкая)))) В обед
- ННаталья5 июня 2021Краткое резюме и впечатления от экскурсии. Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в
Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кушадасы
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в августе 2024
Сейчас в Кушадасы в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.81 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Кушадасы на 1 день, гиды Кушадасы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Кушадасы так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024