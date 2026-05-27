Погулять по городу храмов, театров и мраморных дорог
Взгляните на Эфес — один из мегаполисов Римской империи.
Здесь сохранились мраморные улицы, величественные колоннады, изящные мозаики и общественные здания, по которым можно буквально читать историю античного мира. Вы увидите библиотеку Цельса, храм Адриана, фонтан Траяна и латрины. Узнаете, как появился первый банк и как вели быт здесь много лет назад.
Описание экскурсии
Государственная часть Эфеса
Начнём знакомство с городом у его главного входа. Вы узнаете, как был устроен Эфес, кто здесь жил и почему он считался одним из важнейших городов античного мира. Увидите цистерну, гимназию и древние бани.
Государственная агора
Поговорим о политической и общественной жизни города и о том, какие важные решения здесь принимались.
Сердце античного Эфеса
Осмотрим базилику, административном здание Булевтерий, здание муниципалитета Пританион, площадь и храм Домициана, таверны и многое другое. Я расскажу, чем жил Эфес во времена своего расцвета.
Жилая часть города
Через Ворота Геракла перейдём в кварталы, где кипела повседневная жизнь. Пройдём по проспекту Куретов, увидим фонтан Траяна и храм Адриана.
Библиотека Цельса и античный театр
Вы осмотрите знаменитую библиотеку Цельса, латрины, публичный дом, Мраморный проспект и торговую агору. А завершим экскурсию у грандиозного театра, где поговорим о культуре Эфеса.
Ещё вы узнаете:
что выращивали и производили местные жители в далёком прошлом
каким был первый в мире банк
как жили в Эфесе жили апостолы
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в Эфес — €40 за чел., дети до 8 лет проходят бесплатно; обед — по желанию
Едем на минивэне. Дорога в одну сторону занимает около 30 мин
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Фарида — ваш гид в Кушадасы
Я родилась в Баку, окончила Азербайджанский институт языков. В 2003 году переехала в Турцию, получила лицензию гида и с радостью показываю путешественникам эту удивительную древнюю страну. Жду встречи с вами!
