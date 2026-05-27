Из Кушадасы - в античный Эфес

Погулять по городу храмов, театров и мраморных дорог
Взгляните на Эфес — один из мегаполисов Римской империи.

Здесь сохранились мраморные улицы, величественные колоннады, изящные мозаики и общественные здания, по которым можно буквально читать историю античного мира. Вы увидите библиотеку Цельса, храм Адриана, фонтан Траяна и латрины. Узнаете, как появился первый банк и как вели быт здесь много лет назад.
Описание экскурсии

Государственная часть Эфеса

Начнём знакомство с городом у его главного входа. Вы узнаете, как был устроен Эфес, кто здесь жил и почему он считался одним из важнейших городов античного мира. Увидите цистерну, гимназию и древние бани.

Государственная агора

Поговорим о политической и общественной жизни города и о том, какие важные решения здесь принимались.

Сердце античного Эфеса

Осмотрим базилику, административном здание Булевтерий, здание муниципалитета Пританион, площадь и храм Домициана, таверны и многое другое. Я расскажу, чем жил Эфес во времена своего расцвета.

Жилая часть города

Через Ворота Геракла перейдём в кварталы, где кипела повседневная жизнь. Пройдём по проспекту Куретов, увидим фонтан Траяна и храм Адриана.

Библиотека Цельса и античный театр

Вы осмотрите знаменитую библиотеку Цельса, латрины, публичный дом, Мраморный проспект и торговую агору. А завершим экскурсию у грандиозного театра, где поговорим о культуре Эфеса.

Ещё вы узнаете:

  • что выращивали и производили местные жители в далёком прошлом
  • каким был первый в мире банк
  • как жили в Эфесе жили апостолы

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в Эфес — €40 за чел., дети до 8 лет проходят бесплатно; обед — по желанию
  • Едем на минивэне. Дорога в одну сторону занимает около 30 мин

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида
Фарида — ваш гид в Кушадасы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 314 туристов
Я родилась в Баку, окончила Азербайджанский институт языков. В 2003 году переехала в Турцию, получила лицензию гида и с радостью показываю путешественникам эту удивительную древнюю страну. Жду встречи с вами!

