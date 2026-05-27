Взгляните на Эфес — один из мегаполисов Римской империи. Здесь сохранились мраморные улицы, величественные колоннады, изящные мозаики и общественные здания, по которым можно буквально читать историю античного мира. Вы увидите библиотеку Цельса, храм Адриана, фонтан Траяна и латрины. Узнаете, как появился первый банк и как вели быт здесь много лет назад.

Государственная часть Эфеса

Начнём знакомство с городом у его главного входа. Вы узнаете, как был устроен Эфес, кто здесь жил и почему он считался одним из важнейших городов античного мира. Увидите цистерну, гимназию и древние бани.

Государственная агора

Поговорим о политической и общественной жизни города и о том, какие важные решения здесь принимались.

Сердце античного Эфеса

Осмотрим базилику, административном здание Булевтерий, здание муниципалитета Пританион, площадь и храм Домициана, таверны и многое другое. Я расскажу, чем жил Эфес во времена своего расцвета.

Жилая часть города

Через Ворота Геракла перейдём в кварталы, где кипела повседневная жизнь. Пройдём по проспекту Куретов, увидим фонтан Траяна и храм Адриана.

Библиотека Цельса и античный театр

Вы осмотрите знаменитую библиотеку Цельса, латрины, публичный дом, Мраморный проспект и торговую агору. А завершим экскурсию у грандиозного театра, где поговорим о культуре Эфеса.

Ещё вы узнаете:

что выращивали и производили местные жители в далёком прошлом

каким был первый в мире банк

как жили в Эфесе жили апостолы

