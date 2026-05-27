Приглашаем вас провести день на свежем морском воздухе среди живописных пейзажей Эгейского побережья! Во время прогулки на комфортабельной лодке вы расслабитесь, насладитесь солнцем и увидите курортный город Кушадасы с воды. Атмосферу релакса дополнят лёгкая музыка, приятный морской бриз и обед в турецком стиле.
Описание экскурсии
8:30 — трансфер из отелей
9:30 — отправление от причала. Вас ждёт день на свежем морском воздухе: лёгкая музыка, приятный бриз и панорама курортного города, который открывается с воды иначе. В течение дня лодка делает несколько остановок для купания и отдыха:
- Барадан (1 ч) — уютная и спокойная бухта с кристально чистой водой
- Майдоноз (2 ч) — одна из самых красивых бухт региона. Здесь подаётся обед в формате шведского стола
- Согуксу или Кору (1 ч). В зависимости от погоды выберем одну из двух бухт
16:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер, обед на борту (шведский стол — салаты, паста, куриный шницель, вода, кола, фанта, спрайт)
- Это морская прогулка без экскурсионного сопровождения и гида
- С вами будет профессиональная англоговорящая команда судна
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€38
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
|Дети от 4 до 9 лет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кушадасы
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
