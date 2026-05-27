На корабле в Кушадасы (всё включено)

Поплавать в трёх самых красивых бухтах региона
Приглашаем вас провести день на свежем морском воздухе среди живописных пейзажей Эгейского побережья! Во время прогулки на комфортабельной лодке вы расслабитесь, насладитесь солнцем и увидите курортный город Кушадасы с воды. Атмосферу релакса дополнят лёгкая музыка, приятный морской бриз и обед в турецком стиле.
Описание экскурсии

8:30 — трансфер из отелей

9:30 — отправление от причала. Вас ждёт день на свежем морском воздухе: лёгкая музыка, приятный бриз и панорама курортного города, который открывается с воды иначе. В течение дня лодка делает несколько остановок для купания и отдыха:

  • Барадан (1 ч) — уютная и спокойная бухта с кристально чистой водой
  • Майдоноз (2 ч) — одна из самых красивых бухт региона. Здесь подаётся обед в формате шведского стола
  • Согуксу или Кору (1 ч). В зависимости от погоды выберем одну из двух бухт

16:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер, обед на борту (шведский стол — салаты, паста, куриный шницель, вода, кола, фанта, спрайт)
  • Это морская прогулка без экскурсионного сопровождения и гида
  • С вами будет профессиональная англоговорящая команда судна

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€38
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 9 лет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кушадасы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

