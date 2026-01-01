Водная прогулка
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Проведите день на уютной лодке, наслаждаясь морскими пейзажами и купанием в Эгейском море. Включены обед и напитки. Присоединяйтесь к группе до 15 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
€30 за человека
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Каждый день: 09:00, 13:00
€30 за человека
