Поездка на квадроциклах в Кушадасы

Вы устали от серых будней

Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах! Поездки на квадроциклах — это веселое и увлекательное развлекательное мероприятие, которое даст Вам возможность получить дозу адреналина и насладиться эмоциями.
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Поездка на квадроциклах в Кушадасы
Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах! Поездки на квадроциклах — это веселое и увлекательное развлекательное мероприятие, которое даст Вам возможность получить дозу адреналина и насладиться эмоциями.

О безопасности

Мы гарантируем максимум положительных эмоций, новые впечатления и абсолютную безопасность передвижений. Предоставляем все необходимые техники безопасности, в том числе шлемы, а также проводим подробный инструктаж перед поездкой.

Примечание

Если у вас есть дети, которые не могут управлять сами, вы можете забронировать двухместный квадроцикл.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-8 человекДля группы 9-12 человек
взрослый (от 12 до 90+ лет)
€25
€24
€22

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1:40 поездка на квадроцикле
  • Трансфер
  • Шлемы
Что не входит
  • Напитки и еда
  • DVD(можно будет приобрести на месте)
Место начала и завершения
Отели Кушадасы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день: 09:00, 13:00, 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Каждый день: 09:00, 13:00, 16:00

TourAltinkum
TourAltinkum
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