Каждый день: 09:00, 13:00, 16:00

Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах! Поездки на квадроциклах — это веселое и увлекательное развлекательное мероприятие, которое даст Вам возможность получить дозу адреналина и насладиться эмоциями.

О безопасности

Мы гарантируем максимум положительных эмоций, новые впечатления и абсолютную безопасность передвижений. Предоставляем все необходимые техники безопасности, в том числе шлемы, а также проводим подробный инструктаж перед поездкой.

Примечание

Если у вас есть дети, которые не могут управлять сами, вы можете забронировать двухместный квадроцикл.