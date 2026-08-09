Каждый день: 09:00, 13:00, 16:00

Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах! Поездки на квадроциклах — это веселое и увлекательное развлекательное мероприятие, которое даст Вам возможность получить дозу адреналина и насладиться эмоциями.
Описание экскурсииВы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах! Поездки на квадроциклах — это веселое и увлекательное развлекательное мероприятие, которое даст Вам возможность получить дозу адреналина и насладиться эмоциями. О безопасности Мы гарантируем максимум положительных эмоций, новые впечатления и абсолютную безопасность передвижений. Предоставляем все необходимые техники безопасности, в том числе шлемы, а также проводим подробный инструктаж перед поездкой. Примечание Если у вас есть дети, которые не могут управлять сами, вы можете забронировать двухместный квадроцикл.
Каждый день: 09:00, 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- 1:40 поездка на квадроцикле
- Трансфер
- Шлемы
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- DVD (можно будет приобрести на месте)
Место начала и завершения?
Отели Кушадасы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день: 09:00, 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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