Каждый день: 09:00, 13:00, 16:00

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах! Поездки на квадроциклах — это веселое и увлекательное развлекательное мероприятие, которое даст Вам возможность получить дозу адреналина и насладиться эмоциями.

TourAltinkum Ваш гид в Кушадасы Задать вопрос Групповая экскурсия €30 за человека 🇬🇧 английский 3 часа 1-20 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вы устали от серых будней? Хотите попробовать что-то новое и захватывающее? Насладитесь поездкой на квадроциклах! Поездки на квадроциклах — это веселое и увлекательное развлекательное мероприятие, которое даст Вам возможность получить дозу адреналина и насладиться эмоциями. О безопасности Мы гарантируем максимум положительных эмоций, новые впечатления и абсолютную безопасность передвижений. Предоставляем все необходимые техники безопасности, в том числе шлемы, а также проводим подробный инструктаж перед поездкой. Примечание Если у вас есть дети, которые не могут управлять сами, вы можете забронировать двухместный квадроцикл.

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