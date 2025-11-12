Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше обрывами и непроходимыми лесами.



В процессе путешествия вы сможете искупаться в прохладных горных озерах и отдохнуть в атмосфере первозданной природы. По пути будут встречаться стремительные реки, живописные водопады, зелёные склоны и величественные скалы, хвойные леса и можжевеловые рощи. Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе — это не просто тур, а настоящее приключение! Вас ждет преодоление препятствий, борьба с горными серпантинами, крутыми

Описание экскурсии Программа сафари на квадроциклах и багги Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе можно пройти как утром, так и вечером, когда мягкие лучи заходящего солнца заливают горные вершины и долины, а природа предстает особенно красивой. Тур длится несколько часов и начинается с инструктажа и обучения. По пути вы проедете через лесные поляны и рощи, а затем поднимитесь высоко в горы, откуда откроются захватывающие панорамы — линии пляжей, скалистые берега, зеленые склоны, бухты и далекие острова. Во время путешествия будут сделаны несколько остановок, чтобы прогуляться по лесным тропам, насладиться тишиной и мягким солнцем, искупаться в прохладных водах горных рек и вдохнуть свежий воздух. Важно: Время встречи гостей из отелей может отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения точного времени. Ожидайте у главного входа в отель в назначенное время. После бронирования: Пожалуйста, сообщите нам ваше место проживания. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить дополнительный трансфер за плату — $10 с человека.

