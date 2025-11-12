Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе — это не просто тур, а настоящее приключение! Вас ждет преодоление препятствий, борьба с горными серпантинами, крутыми
Описание экскурсииПрограмма сафари на квадроциклах и багги Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе можно пройти как утром, так и вечером, когда мягкие лучи заходящего солнца заливают горные вершины и долины, а природа предстает особенно красивой. Тур длится несколько часов и начинается с инструктажа и обучения. По пути вы проедете через лесные поляны и рощи, а затем поднимитесь высоко в горы, откуда откроются захватывающие панорамы — линии пляжей, скалистые берега, зеленые склоны, бухты и далекие острова. Во время путешествия будут сделаны несколько остановок, чтобы прогуляться по лесным тропам, насладиться тишиной и мягким солнцем, искупаться в прохладных водах горных рек и вдохнуть свежий воздух. Важно: Время встречи гостей из отелей может отличаться. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения точного времени. Ожидайте у главного входа в отель в назначенное время. После бронирования: Пожалуйста, сообщите нам ваше место проживания. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить дополнительный трансфер за плату — $10 с человека.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер/nСопровождение/nПоездка на квадроцикле около 1, 5 часов
Что не входит в цену
- Напитки, еда/nФото и видео по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мармариса
Похожие экскурсии из Мармариса
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис: индивидуальная экскурсия по городу
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
12 ноя в 08:30
13 ноя в 12:30
€100 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Эгейские острова из Мармариса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
2 мая в 08:30
3 мая в 08:30
$39 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах в Мармарисе (с трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
1 мая в 10:00
2 мая в 10:00
$43 за человека