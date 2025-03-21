Найдено 3 экскурсии в категории « Багги » в Мармарисе, цены от $39. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На квадроциклах Багги 2 часа Групповая Квадроциклы и багги в Мармарисе Почувствуйте адреналин на сафари в Мармарисе! Преодолевайте горные серпантины и крутые обрывы, наслаждаясь захватывающими видами и свежим воздухом Начало: Ваш отель «Программа сафари на квадроциклах и багги Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе можно пройти как утром, так и вечером, когда мягкие лучи заходящего солнца заливают горные вершины и долины, а природа предстает особенно красивой» Расписание: Ежедневно от $39 за человека На квадроциклах Багги 2 часа Групповая Незабываемое сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе Присоединяйтесь к захватывающему сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе. Преодолейте леса, горные серпантины и насладитесь купанием в горных озерах Начало: Ваш отель «Программа сафари на квадроциклах и багги Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе может проходить как утром, так и вечером, когда лучи заходящего солнца заливают долины и горные вершины мягким светом, и окружающая природа особенно прекрасна» Расписание: Ежедневно от $39 за человека На квадроциклах Багги 1.5 часа Групповая Сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе. Преодоление извилистых троп, водных преград и горных серпантинов «Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, разбавив его острыми ощущениями и адреналином» Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30 $46 за человека Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Багги»

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