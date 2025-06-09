После короткого инструктажа вы оседлаете манёвренный квадроцикл и рванёте по сосновым холмам к колоритной деревне Хисарёню.
Пыльные тропы, каменистые подъёмы и неглубокие ручьи станут вашей игровой площадкой, пока вы прорезаете горные просёлки, а за каждым поворотом открываются захватывающие прибрежные панорамы. Готовьтесь к брызгам грязи, мощному заряду адреналина и отпускной истории!
Описание экскурсииЗаряд адреналина Ваш заряд вне дорожного адреналина начинается в тот момент, когда кондиционированный автобус забирает вас из отеля в Мармарисе. Маршрут проложен по горному плато Хисарёню, где тенистые сосновые тропы и каменистые подъёмы образуют один из лучших региональных треков для ATV, окружённый впечатляющими природными пейзажами. Перед стартом сертифицированный инструктор расскажет о правилах безопасности и подробно покажет, как управлять квадроциклом. Затем вас ждёт примерно 1 час 15 минут энергичного драйва, прерываемого короткими остановками для отдыха, фотографий и любования видами. Когда моторы замолкнут, автобус доставит вас обратно в Мармарис, так что вся поездка займёт около трёх часов. Подготовьтесь к поездке • Не надевайте любимую одежду — траса грязная, вещи уже не отстираются.
- Обуйте прочную закрытую обувь.
- Наденьте купальник под футболку и шорты.
- Возьмите солнцезащитные очки и крем; очки также служат защитой от пыли.
- Пригодится бандана или платок для рта и носа.
- Можно захватить полотенце и смену одежды: на базе есть раздевалки.
- Возьмите немного наличных для напитков или профессиональных фото.
• Если берёте свою камеру, держите её в водонепроницаемом чехле до использования. Важная информация:
- Управлять квадроциклом могут только гости старше 17 лет. Дети 16 лет и младше управлять не могут, но могут сидеть рядом с оплачивающим водителем.
- Людям с ограниченной подвижностью, беременным женщинам и совсем маленьким детям экскурсия не рекомендована.
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки и крем, а также бандану или платок для защиты рта и носа. Обуйте прочную закрытую обувь, возьмите достаточный запас питьевой воды.
- Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека.
- Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час.
- После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения.
Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Русскоговорящий инструктор
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Управлять квадроциклом могут только гости старше 17 лет. Дети 16 лет и младше управлять не могут, но могут сидеть рядом с оплачивающим водителем
- Людям с ограниченной подвижностью, беременным женщинам и совсем маленьким детям экскурсия не рекомендована
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки и крем, а также бандану или платок для защиты рта и носа. Обуйте прочную закрытую обувь, возьмите достаточный запас питьевой воды
- Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека
- Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час. После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
9 июн 2025
Очень жаль что нет, русскоговорящего гида. Отправила сына 18 лет, ему ничего не объяснили. Сказали убрать телефоны, сын не одной фотографии не сделал. Их фотографировали но потом продавали фото за 16000 лир
