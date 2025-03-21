Групповая
Квадроциклы и багги в Мармарисе
Почувствуйте адреналин на сафари в Мармарисе! Преодолевайте горные серпантины и крутые обрывы, наслаждаясь захватывающими видами и свежим воздухом
Начало: Ваш отель
«Программа сафари на квадроциклах и багги Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе можно пройти как утром, так и вечером, когда мягкие лучи заходящего солнца заливают горные вершины и долины, а природа предстает особенно красивой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
от $39 за человека
Групповая
Незабываемое сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе
Присоединяйтесь к захватывающему сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе. Преодолейте леса, горные серпантины и насладитесь купанием в горных озерах
Начало: Ваш отель
«Программа сафари на квадроциклах и багги Сафари на квадроциклах и багги в Мармарисе может проходить как утром, так и вечером, когда лучи заходящего солнца заливают долины и горные вершины мягким светом, и окружающая природа особенно прекрасна»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
22 мар в 08:00
от $39 за человека
Групповая
Сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе. Преодоление извилистых троп, водных преград и горных серпантинов
«Сафари на квадроцикле и багги – это отличный способ разнообразить неспешный пляжный отдых, разбавив его острыми ощущениями и адреналином»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$46 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «На квадроциклах»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в марте 2025
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