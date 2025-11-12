Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Турецкая баня в Мармарисе Если вы на отдыхе в Турции, ваш отдых будет неполноценным без посещения традиционной турецкой бани — Хаммам.



Это не только возможность расслабиться, но и насладиться процедурами, которые прошли через века и до сих пор популярны среди туристов.

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автобусе Когда Ежедневно 10% Скидка на заказ 28 выгода $2.80 $25.20 за человека

Описание экскурсии Отдых в традиционной турецкой бане Hamam Marmaris Приглашаем вас насладиться отдыхом в традиционной турецкой бане Hamam Marmaris. Погрузитесь в атмосферу древних традиций и расслабьтесь с помощью профессиональных СПА-процедур. Вам не нужно заботиться о логистике — мы организуем всё для вас. В назначенное время мы заберем вас из отеля и доставим в хамам, где вас ожидают: Сауна, которая подготовит ваше тело к расслабляющим процедурам. Масляный массаж, который снимет напряжение и увлажнит кожу. Пенный массаж, создающий ощущение легкости и обновления. Пилинг, который подарит вам гладкую и мягкую кожу. Что важно знать: После бронирования свяжитесь с нами для уточнения местоположения. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем организовать трансфер за дополнительную плату — 10$ за человека. Отдохните и восстановитесь в Hammam Marmaris, наслаждаясь древней турецкой традицией и современными СПА-услугами!

