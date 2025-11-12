Турецкая баня в Мармарисе Если вы на отдыхе в Турции, ваш отдых будет неполноценным без посещения традиционной турецкой бани — Хаммам.
Это не только возможность расслабиться, но и насладиться процедурами, которые прошли через века и до сих пор популярны среди туристов.
Описание экскурсииОтдых в традиционной турецкой бане Hamam Marmaris Приглашаем вас насладиться отдыхом в традиционной турецкой бане Hamam Marmaris. Погрузитесь в атмосферу древних традиций и расслабьтесь с помощью профессиональных СПА-процедур. Вам не нужно заботиться о логистике — мы организуем всё для вас. В назначенное время мы заберем вас из отеля и доставим в хамам, где вас ожидают: Сауна, которая подготовит ваше тело к расслабляющим процедурам. Масляный массаж, который снимет напряжение и увлажнит кожу. Пенный массаж, создающий ощущение легкости и обновления. Пилинг, который подарит вам гладкую и мягкую кожу. Что важно знать: После бронирования свяжитесь с нами для уточнения местоположения. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем организовать трансфер за дополнительную плату — 10$ за человека. Отдохните и восстановитесь в Hammam Marmaris, наслаждаясь древней турецкой традицией и современными СПА-услугами!
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
