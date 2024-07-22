Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Мармарисе, цены от $21. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Турецкая баня в Мармарисе
На автобусе
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Турецкая баня в Мармарисе: традиционный отдых и спа-процедуры
Насладитесь двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе. Сауна, масляный и пенный массаж, пилинг - все для вашего полного расслабления
Начало: Ваш отель
«Испытайте традиционные спа-процедуры в Хамаме в Мармарисе и насладитесь турецкой бани»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$21 за человека
Хаммам в Мармарисе
На машине
8 часов
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в хаммам Мармариса
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса в Мармарисе. Пилинг, два вида массажа, сауна и джакузи ждут вас для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
«Вначале вы проведёте время в сауне и джакузи, подготовив кожу к основным процедурам»
5 апр в 09:00
6 апр в 09:00
€31 за человека
Турецкая баня в Мармарисе
На автобусе
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Турецкая баня в Мармарисе
Погрузитесь в атмосферу турецкой бани Hamam Marmaris и насладитесь расслабляющими СПА-процедурами
Начало: Ваш отель
«Погрузитесь в атмосферу древних традиций и расслабьтесь с помощью профессиональных СПА-процедур»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
4 апр в 14:00
$21 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    22 июля 2024
    Турецкая баня в Мармарисе
    Красиво оформлено помещение. Вежливый персонал. Мину - очень короткая часть с пилингом и пенным массажем. Массаж с маслом понравился.
  • К
    Кристина
    15 июня 2023
    Турецкая баня в Мармарисе
    Нас забрали из отеля, во время, но отвезли в хамам при каком-то отеле, нас начали разводить на деньги, мол у
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    вас только 45 минут, хотя в описании 2 часа. Мы отказались, нас выгнали. Организатор сразу с нами связался и отвезли в нормальный хамам, большой и без запаха гнили. Второй хамам очень понравился, хорошие услуги и приятный персонал.

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «SPA»

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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в апреле 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 31. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
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