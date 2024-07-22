Мини-группа
до 1 чел.
Турецкая баня в Мармарисе: традиционный отдых и спа-процедуры
Насладитесь двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе. Сауна, масляный и пенный массаж, пилинг - все для вашего полного расслабления
Начало: Ваш отель
«Испытайте традиционные спа-процедуры в Хамаме в Мармарисе и насладитесь турецкой бани»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$21 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в хаммам Мармариса
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса в Мармарисе. Пилинг, два вида массажа, сауна и джакузи ждут вас для полного расслабления
Начало: У вашего отеля
«Вначале вы проведёте время в сауне и джакузи, подготовив кожу к основным процедурам»
5 апр в 09:00
6 апр в 09:00
€31 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Турецкая баня в Мармарисе
Погрузитесь в атмосферу турецкой бани Hamam Marmaris и насладитесь расслабляющими СПА-процедурами
Начало: Ваш отель
«Погрузитесь в атмосферу древних традиций и расслабьтесь с помощью профессиональных СПА-процедур»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
4 апр в 14:00
$21 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna22 июля 2024Красиво оформлено помещение. Вежливый персонал. Мину - очень короткая часть с пилингом и пенным массажем. Массаж с маслом понравился.
- ККристина15 июня 2023Нас забрали из отеля, во время, но отвезли в хамам при каком-то отеле, нас начали разводить на деньги, мол у
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «SPA»
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