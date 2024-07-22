читать дальше вас только 45 минут, хотя в описании 2 часа. Мы отказались, нас выгнали. Организатор сразу с нами связался и отвезли в нормальный хамам, большой и без запаха гнили. Второй хамам очень понравился, хорошие услуги и приятный персонал.

Нас забрали из отеля, во время, но отвезли в хамам при каком-то отеле, нас начали разводить на деньги, мол у