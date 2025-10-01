Программа турецкой бани в Мармарисе Программа турецкой бани в Мармарисе включает:д • трансфер из отеля в хамам, где проводится разогрев в парной для подготовки кожи;

пилинг кесе для удаления ороговевших клеток и улучшения кровообращения;

пенный массаж с оливковым или эвкалиптовым мылом для расслабления мышц и питания кожи;

20-минутный масляный массаж с ароматическими маслами для снятия напряжения и улучшения кровообращения;

после процедур предоставляется трансфер обратно в отель. Услуги оказываются в группе, но ароматический масляный массаж может быть проведен в индивидуальной или семейной кабинке по желанию. Важная информация:.

