Шагните в турецкий хамам Мармариса и окунитесь в мир, где время замедляется, а повседневные заботы растворяются.
Окутанные тёплым паром и успокаивающими ароматами, вы пройдёте вековые ритуалы, которые снимают напряжение, расслабляют мышцы и освежают разум.
Когда вы выйдете, ваша кожа станет шелковисто‑гладкой и идеально подготовленной к сияющему, здоровому загару — и вы продолжите отдых, ощущая себя обновлёнными с головы до пят.
Описание экскурсии
Программа турецкой бани в Мармарисе Программа турецкой бани в Мармарисе включает:д • трансфер из отеля в хамам, где проводится разогрев в парной для подготовки кожи;
- пилинг кесе для удаления ороговевших клеток и улучшения кровообращения;
- пенный массаж с оливковым или эвкалиптовым мылом для расслабления мышц и питания кожи;
- 20-минутный масляный массаж с ароматическими маслами для снятия напряжения и улучшения кровообращения;
• после процедур предоставляется трансфер обратно в отель. Услуги оказываются в группе, но ароматический масляный массаж может быть проведен в индивидуальной или семейной кабинке по желанию. Важная информация:
- Важно соблюдать время сбора из отеля. Группа может ожидать гостей не более 15 минут.
- Данный тур не подходит беременным женщинам и людям с сердечными заболеваниями.
- Людям с астмой не рекомендуется проходить процедуры в хамаме.
- Рекомендуется надеть купальник под полотенце для хамама (его выдадут при входе) и оставить его на себе: раздеваться полностью не нужно.
- Если у вас аллергия на средства гигиены, сообщите об этом на ресепшн. Вы сможете предоставить собственное гипоаллергенное мыло, которым будет пользоваться массажист.
- После процедуры не стоит сразу принимать душ или ванну — масла продолжают действовать ещё минимум два часа.
- Возьмите с собой наличные для напитков или лёгких закусок в зоне отдыха.
- Гостям, проживающим за пределами центра Мармариса, доступен дополнительный трансфер за 20 USD с человека.
- Время выезда из отеля может меняться. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить расписание, и будьте готовы у главного входа в назначенный час.
- После бронирования обязательно сообщите нам название вашего отеля или точное местоположение для окончательного подтверждения.
Ежедневно каждый час в интервале с 09:00 до 17:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Сауна
- Пилинг
- Пенный массаж
- Масляный массаж
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительные услуги
- Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно каждый час в интервале с 09:00 до 17:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 окт 2025
Замечательно! Девочки сопровождающие просто супер) все четко организовано. Массажисты тоже молодцы большие! Работают со знанием дела) вышла с гладкой кожей и прекрасным настроением) спасибо большое!!!
Ю
Юлия
24 сен 2025
М
Марина
20 сен 2025
Посетили данную экскурсию в начале сентября 2025. Трансфер мини автобус, вовремя забрал и вовремя доставил, на месте нас встретила русскоговорящая гид Бону, предложили дополнительные спа программы (массаж, пилинг и тд)
А
Анна
23 авг 2025
Очень колоритное место, русскоязычная гид Бону, очень приятная женщина. Массажи, сауна, хаммам - все очень красиво, очень понравилось.
Л
Любовь
30 июл 2025
Очень хорошие массажисты. спасибо. Мало с чем сравнить могу, но внимательные и доброжелательные
Р
Роман
8 июл 2025
Забрали вовремя от исходной точки, сами бани очень аутентичные и качественно все провели, доставили обратно прямо к отелю. Стоит всё в 2 раза дешевле, чем предлагал туроператор-перевозчик и отель
Похожие экскурсии из Мармариса
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Начните отдых с комфорта! Трансфер из Даламана в Мармарис подарит вам заботу и удобство. Опытный водитель встретит и доставит прямо к отелю
Начало: В аэропорту Даламана
Завтра в 00:00
13 ноя в 00:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
-
25%
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Начало: Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Завтра в 13:00
13 ноя в 13:00
€30
€40 за человека