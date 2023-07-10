Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа. Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!

Описание

Как насчет того, чтобы почувствовать себя настоящим султаном? Вас ожидает незабываемый отдых в окружении восточных красавиц – профессиональных танцовщиц. На этой экскурсии вы сможете поближе познакомиться с турецким народом и их культурой, лучше узнать об их традициях и уникальных обычаях. Для вас исполнят традиционное турецкое шоу, которое включает в себя зажигательные танцы, яркие национальные костюмы и народные песни. Вы сможете принять участие в конкурсе восточного танца и продемонстрировать свои таланты. Вас научат основным движениям танца живота. Гастрономические удовольствие не исключены. Вы попробуете национальные блюда настоящей восточной кухни