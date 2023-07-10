Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Как насчет того, чтобы почувствовать себя настоящим султаном? Вас ожидает незабываемый отдых в окружении восточных красавиц – профессиональных танцовщиц. На этой экскурсии вы сможете поближе познакомиться с турецким народом и их культурой, лучше узнать об их традициях и уникальных обычаях. Для вас исполнят традиционное турецкое шоу, которое включает в себя зажигательные танцы, яркие национальные костюмы и народные песни. Вы сможете принять участие в конкурсе восточного танца и продемонстрировать свои таланты. Вас научат основным движениям танца живота. Гастрономические удовольствие не исключены. Вы попробуете национальные блюда настоящей восточной кухни
Программа
- Сбор туристов из отелей с 19:00.
- Прибытие в ресторан Kervansaray.
- Начало шоу и ужина.
- Обратный трансфер в отели с 00:00.
- Обратный трансфер в отели с 00:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Ужин
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 19:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Мармарисе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса
Можно с детьми
Необычные
Гастрономические
Водные развлечения
Похожие туры из Мармариса
Мини-группа
12 часов
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Традиционный турецкий завтрак, полет на параплане, гробница Аминтаса и обед из свежей рыбки
у вашего отеля
10 июля
17 июля
24 июля
31 июля
€119 за человека
Групповая
6 часов
Эгейские острова из Мармариса
Ваш отель
Завтра
10 июля
11 июля
12 июля
$30 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Эфес из Мармариса
Ваш отель
13 июля
20 июля
27 июля
3 авг
$35 за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании