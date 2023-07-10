Турецкая ночь в Мармарисе

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Турецкая ночь в Мармарисе
Турецкая ночь в Мармарисе
Турецкая ночь в Мармарисе
Турецкая ночь в Мармарисе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Как насчет того, чтобы почувствовать себя настоящим султаном? Вас ожидает незабываемый отдых в окружении восточных красавиц – профессиональных танцовщиц. На этой экскурсии вы сможете поближе познакомиться с турецким народом и их культурой, лучше узнать об их традициях и уникальных обычаях. Для вас исполнят традиционное турецкое шоу, которое включает в себя зажигательные танцы, яркие национальные костюмы и народные песни. Вы сможете принять участие в конкурсе восточного танца и продемонстрировать свои таланты. Вас научат основным движениям танца живота. Гастрономические удовольствие не исключены. Вы попробуете национальные блюда настоящей восточной кухни

Программа

  • Сбор туристов из отелей с 19:00.
  • Прибытие в ресторан Kervansaray.
  • Начало шоу и ужина.
  • Обратный трансфер в отели с 00:00.

- Обратный трансфер в отели с 00:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ужин
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мармариса

Можно с детьми
Необычные
Гастрономические
Водные развлечения

Похожие туры из Мармариса

Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
12 часов
Из Мармариса - в Фетхие: гастрономический тур
Традиционный турецкий завтрак, полет на параплане, гробница Аминтаса и обед из свежей рыбки
у вашего отеля
10 июля
17 июля
24 июля
31 июля
119 за человека
Эгейские острова из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
Эгейские острова из Мармариса
Ваш отель
Завтра
10 июля
11 июля
12 июля
$30 за человека
Экскурсия в Эфес из Мармариса
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Экскурсия в Эфес из Мармариса
Ваш отель
13 июля
20 июля
27 июля
3 авг
$35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мармарисе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мармарисе
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ