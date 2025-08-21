Погружение в атмосферу восточного релакса в Мармарисе начинается с сауны и джакузи, где кожа подготавливается к основным процедурам. Затем гости отправляются в хаммам, где их ожидает мыльный массаж и пилинг рукавицей кесе. Завершается программа расслабляющим масляным массажем. В стоимость включены индивидуальный трансфер, все процедуры и полное расслабление для души и тела
5 причин купить этот трансфер
- 🧖♂️ Индивидуальный подход
- 🌿 Полный комплекс процедур
- 🚗 Трансфер включен
- 🛁 Джакузи и сауна
- 💆♀️ Два вида массажа
Что можно увидеть
- Хаммам
Описание трансфер
Вначале вы проведёте время в сауне и джакузи, подготовив кожу к основным процедурам. Затем перейдёте непосредственно в хаммам — огромную мраморную комнату, подогреваемую изнутри. Здесь вас ждут мыльный массаж и пилинг. Финальным аккордом станет расслабляющий масляный массаж.
Организационные детали
В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер из отеля и обратно, сауна, джакузи, пилинг, пенный и масляный массаж.
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Мармарисе
Провела экскурсии для 3705 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
21 авг 2025
Спасибо вам за организацию и желаю процветания! Спа центр недалеко от исторического центра, но встречают и отвозят от и до отеля, что очень удобно. Я бронировала на первый день пребывания
