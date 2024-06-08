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Групповая
17 часов
Групповая экскурсия на озеро Сальда и Памуккале в Мармарисе
Погрузитесь в мир природных чудес Турции! Посетите озеро Сальда и Памуккале, наслаждайтесь целебными термальными источниками и лечебной грязью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в null
$52 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка на яхте к острову Клеопатры в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте к острову Клеопатры. Чистейшее море, живописные пейзажи и уникальный песок ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
Насладитесь уникальным природным явлением - слиянием двух морей. Купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! Удивительные виды и приятный морской бриз
Расписание: Ежедневно. в 09:00
$26 за человека
Групповая
7 часов
Увлекательное морское приключение на пиратском корабле
Почувствуйте себя героем пиратского приключения на морской прогулке в Мармарисе. Вас ждут острова Камелия и Зубчатый с их уникальными ландшафтами
Расписание: Ежедневно в 09:00
$33 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемый дайвинг-тур в Мармарисе для любителей подводного мира
Таинственная морская глубина завораживает и притягивает многих туристов. Погружение с профессиональными инструкторами откроет удивительный подводный мир
Расписание: Ежедневно в 08:30
$39 за человека
Групповая
1.5 часа
Сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах или багги в Мармарисе. Преодоление извилистых троп, водных преград и горных серпантинов
Расписание: Ежедневно в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
$46 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг из Мармариса: незабываемое приключение на реке Даламан
Почувствуйте адреналин на рафтинге по реке Даламан! Опытные инструкторы обеспечат безопасность и незабываемые эмоции. Ограничение по возрасту: от 16 лет
Расписание: Понедельник, Среда, Четверг, Суббота в 08:30
$59 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе
Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано
Расписание: Ежедневно в 10:00
$29 за человека
Билеты
1 час
Посещение дельфинария в Мармарисе: незабываемые впечатления для всей семьи
Посетите Дельфинарий в Мармарисе и насладитесь шоу с дельфинами. Это уникальная возможность для всей семьи увидеть невероятные трюки морских млекопитающих
Расписание: Ежедневно в 08:30, 10:30, 12:30, 14:30
$33 за билет
Групповая
4 часа
Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера
Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30
$33 за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка в Мармарисе: живописные виды и свежий воздух
Как насчет увлекательной конной прогулки вдоль живописного побережья Мармариса? Добродушные животные и свежий горный воздух подарят вам незабываемые эмоции
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00
$39 за человека
Групповая
5 часов
Турецкая ночь в Мармарисе: традиции и танцы на групповом туре
Почувствуйте себя султаном на Турецкой ночи в Мармарисе! Восточные танцы, национальные костюмы и вкуснейшие блюда ждут вас
Расписание: Ежедневно в 19:00
$46 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия Памуккале из Мармариса: автобусный тур к белоснежным травертинам
Памуккале - уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Белоснежные травертины, древний Иераполис и бассейн Клеопатры ждут вас на этой экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
$39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Необычные»
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