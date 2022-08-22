Мини-группа
до 1 чел.
Уникальная экскурсия в Мармарисе: турецкая ночь и обычаи
Погрузитесь в атмосферу турецкой культуры: традиционные обряды, танцы дервишей и парад янычар ждут вас на Турецкой ночи в Мармарисе
Начало: Вваш отель
«Это действо пройдет в одном из старейших ресторанов города, и Вы сможете совместить ужин с красочным представлением»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$40 за человека
Круиз
Экскурсия по Эгейским островам
Погрузитесь в мир Эгейских островов с комфортным трансфером из Мармариса. Откройте для себя уединенные бухты и древние руины на лодочном туре
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Групповая
Турецкая ночь в Мармарисе: традиции и танцы на групповом туре
Почувствуйте себя султаном на Турецкой ночи в Мармарисе! Восточные танцы, национальные костюмы и вкуснейшие блюда ждут вас
«Гастрономические удовольствие не исключены»
Расписание: Ежедневно в 19:00
$46 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSenkinauv22 августа 2022Шоу неплохое, единственное, что омрачило поездку - это долгое ожидание трансфера из отеля на шоу, ждали ровно полчаса. Правда, организатор
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2025
Сейчас в Мармарисе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 46. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мармариса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025