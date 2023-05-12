Турецкая баня в Мармарисе

Описание
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Турецкая баня в Мармарисе
Турецкая баня в Мармарисе
Турецкая баня в Мармарисе
Турецкая баня в Мармарисе
Ближайшие даты:
12
мая
13
мая
14
мая
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мая
16
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Побалуйте свое тело двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе. Омолодите свою кожу, расслабившись в сауне, насладитесь масляным массажем, пенным массажем и пилингом в изысканном Хамаме Grand Hamam Marmaris.
Испытайте традиционные спа-процедуры в Хамаме в Мармарисе и насладитесь турецкой бани.
Мы предоставим Вам трансфер из вашего отеля в Мармарисе или Ичмелере в Гранд-Хамам Мармарис, а Вы наслаждайтесь сауной, а также пилингом, пенными и масляными массажами, которые сделают вашу кожу Голивудской.
Турецкая баня — это турецкий вариант паровой бани, сауны или русской бани. Его отличает ориентация на воду, а не на окружающий пар. В Западной Европе турецкая баня стала популярной в викторианскую эпоху как метод очищения и расслабления. Процесс похож на сауну, но более тесно связан с древнегреческими и римскими банными практиками.
История Хамама уходит далеко в прошлое, но она по-прежнему актуальна. Это не только очистит Вашу кожу, а его особая атмосфера расслабит.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Душ
  • Сауна
  • Парная
  • Турецкая баня
  • Пилинг
  • Расслабляющий массаж (20 минут)
  • Угощение гостей чаем
Что не входит
  • Напитки
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, просим перед посещением проконсультироваться с врачом
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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