Побалуйте свое тело двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе. Омолодите свою кожу, расслабившись в сауне, насладитесь масляным массажем, пенным массажем и пилингом в изысканном Хамаме Grand Hamam Marmaris.

Испытайте традиционные спа-процедуры в Хамаме в Мармарисе и насладитесь турецкой бани.

Мы предоставим Вам трансфер из вашего отеля в Мармарисе или Ичмелере в Гранд-Хамам Мармарис, а Вы наслаждайтесь сауной, а также пилингом, пенными и масляными массажами, которые сделают вашу кожу Голивудской.

Турецкая баня — это турецкий вариант паровой бани, сауны или русской бани. Его отличает ориентация на воду, а не на окружающий пар. В Западной Европе турецкая баня стала популярной в викторианскую эпоху как метод очищения и расслабления. Процесс похож на сауну, но более тесно связан с древнегреческими и римскими банными практиками.

История Хамама уходит далеко в прошлое, но она по-прежнему актуальна. Это не только очистит Вашу кожу, а его особая атмосфера расслабит.