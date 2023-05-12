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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Побалуйте свое тело двухчасовой традиционной турецкой баней в Мармарисе. Омолодите свою кожу, расслабившись в сауне, насладитесь масляным массажем, пенным массажем и пилингом в изысканном Хамаме Grand Hamam Marmaris.
Испытайте традиционные спа-процедуры в Хамаме в Мармарисе и насладитесь турецкой бани.
Мы предоставим Вам трансфер из вашего отеля в Мармарисе или Ичмелере в Гранд-Хамам Мармарис, а Вы наслаждайтесь сауной, а также пилингом, пенными и масляными массажами, которые сделают вашу кожу Голивудской.
Турецкая баня — это турецкий вариант паровой бани, сауны или русской бани. Его отличает ориентация на воду, а не на окружающий пар. В Западной Европе турецкая баня стала популярной в викторианскую эпоху как метод очищения и расслабления. Процесс похож на сауну, но более тесно связан с древнегреческими и римскими банными практиками.
История Хамама уходит далеко в прошлое, но она по-прежнему актуальна. Это не только очистит Вашу кожу, а его особая атмосфера расслабит.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от /до отеля
- Душ
- Сауна
- Парная
- Турецкая баня
- Пилинг
- Расслабляющий массаж (20 минут)
- Угощение гостей чаем
- Что не входит
- Напитки
- Дополнительные услуги
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, просим перед посещением проконсультироваться с врачом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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