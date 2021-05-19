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Местное время в Невшехире
00:5800
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаНевшехир
По-английскиNevsehir
Столица регионаНевшехир является столицей региона
Население города75 527 чел.
АэропортНевшехир NAV
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 213 м. от уровня моря

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