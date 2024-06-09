Индивидуальная
2 часа
Полет на параплане в Фетхие
Начало: Отели Фетхие и Олюдениз
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$200 за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249€225 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
7 часов
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
127€115 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу в категории «Индивидуальные»
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