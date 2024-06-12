читать дальше можно и позагорать и поплавать в открытом море с включенным в стоимость обедом и напитками за дополнительную плату. Купание в открытом море происходит в красивой бирюзовой воде где море достаточно теплое и чистое.

Отличная поездка. Хорошее дополнение к пляжному отдыху. Можно просто лежать на пляже, а можно это разнообразить отдыхом на корабле где