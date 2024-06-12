8 часов
Водная прогулка
Морская прогулка «6 Островов»
Начало: Олюдениз Марина
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
$30 за человека
скидка
10%
1 час
Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
249€225 за человека
скидка
9%
7 часов
Водная прогулка
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
Начало: На пристани Фетхие
Расписание: ежедневно в 09:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
127€115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalie12 июня 2024Отличная поездка. Хорошее дополнение к пляжному отдыху. Можно просто лежать на пляже, а можно это разнообразить отдыхом на корабле где
Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу в категории «Групповые»
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