Ваши новые фотообои: съёмка с коптера в Олюденизе или Фетхие

Представьте: вы стоите на смотровой площадке, ветер играет в волосах, а камера поднимается на 50 метров вверх. Щелчок — и у вас кадры, которые невозможно сделать с земли. Такие фото
Описание фото-прогулки
Снимаем в одной локации в районе Олюдениза, Фетхие, Гечек — договариваемся о ней перед фотосъёмкой.
На каждой из этих локаций есть несколько визуально разных спотов (виды на Голубую лагуну, горы, чистейшие пляжи Олюдениза и Фетхие), поэтому съёмка получается разнообразной.
Организационные детали
- Снимаем на дрон DJI (модель DJI Air 3 или Mavic 3. Mini 4 PRO — в зависимости от погодных условий)
- В течение 3 дней отправляем через облачное хранилище 15–30 фото и 2–4 коротких видеоролика в базовой цветокоррекции и лёгкой ретуши. Исходники также предоставляем
- С вами будет фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В нашем офисе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Олюденизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 26 туристов
Организуем полёты на параплане, морские прогулки и другие программы. С радостью подарим вам эти невероятные эмоции! Также занимаемся индивидуальным обучением пилотов и сдаём в аренду яхты.
Входит в следующие категории Олюдениза
