-
10%
Водная прогулка
Дайвинг в Олюденизе
Впервые заняться дайвингом в заливе Дальян
Начало: На пристани Фетхие
«Вы погрузитесь в неизведанный мир, полюбуетесь морскими обитателями и тропическими рыбками и сможете их покормить»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€103
€114 за человека
Фотопрогулка
до 7 чел.
Прыжок над голубой лагуной: параглайдинг в Олюденизе
30 минут полёта с видами на горы, город и море + фотографии
Начало: По договорённости с гидом
«Здесь есть небольшие горы, которые служат как точкой старта для активности, так и прекрасным пейзажем»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€185 за человека
-
40%
Фотопрогулка
Фотопрогулка по живописным местам Олюдениза
Стать главным героем волшебного путешествия и получить профессиональные снимки на память
Начало: По договорённости
«А может, совершим активную прогулку в горы, к удивительной природе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€108
€180 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Олюденизу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Олюденизе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Олюденизу в апреле 2025
Сейчас в Олюденизе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 185 со скидкой до 40%.
Забронируйте экскурсию в Олюденизе на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», цены от €103. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь