Романтические экскурсии по Памуккале

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Памуккале, цены от €110. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Полёт на гирокоптере над Памуккале
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
Полёт на гирокоптере над Памуккале
Полетать над травертинами, Иераполисом и бассейном Клеопатры
Начало: В вашем отеле в Памуккале
Завтра в 07:00
7 мар в 07:00
€170 за человека
На воздушном шаре - над Памуккале
На машине
На воздушном шаре
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
7 мар в 06:00
8 мар в 06:00
€116 за человека
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
На воздушном шаре
2.5 часа
Групповая
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
Над белоснежными травертинами и древним Иераполисом, когда солнце только появляется из-за горизонта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 04:00
7 мар в 04:00
8 мар в 04:00
€110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    31 июля 2025
    На воздушном шаре - над Памуккале
    Воздушные шары над Памуккале - это просто на разрыв души и в сердечко. Если есть шанс попасть на это действие,
    читать дальше

    то используйте, не пожалеете ни об одном потраченном евро и минуте в дороге. Вставать надо рано утром, так как шары взлетают перед рассветом, чтобы увидеть восходящее над горами солнце. Шар может подняться до 1600 метров, дух захватывает, если боитесь высоты, то рекомендуется быть поближе к центру корзины. И да, не забудьте селфи-палку, фотки получатся шикарные!

  • Д
    Дина
    18 мая 2025
    Полёт на гирокоптере над Памуккале
    Потрясающие впечатления! При полете вернутся фото и видео съемка.

Ответы на вопросы от путешественников по Памуккале в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Памуккале
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Полёт на гирокоптере над Памуккале;
  2. На воздушном шаре - над Памуккале;
  3. Полёт на воздушном шаре над Памуккале.
Сколько стоит экскурсия по Памуккале в марте 2026
Сейчас в Памуккале в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 170. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
