Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
20 янв в 06:00
€116 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия с профессиональным Гидом
Начало: Около входа в Античном городе Хиераполись в Памукк...
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
$300 за всё до 10 чел.
Групповая
до 28 чел.
Незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале
Начало: Отели Памуккале / Отели Карахаит
Расписание: 01:30
$158 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Памуккале в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Памуккале
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Памуккале в январе 2026
Сейчас в Памуккале в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Памуккале на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 1 ⭐ отзыв, цены от €116. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март