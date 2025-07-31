Индивидуальная
Полёт на гирокоптере над Памуккале
Полетать над травертинами, Иераполисом и бассейном Клеопатры
Начало: В вашем отеле в Памуккале
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
€170 за человека
Групповая
На воздушном шаре - над Памуккале
Полюбоваться белоснежными травертинами и древним Иераполисом с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 мар в 06:00
€116 за человека
Групповая
Полёт на воздушном шаре над Памуккале
Над белоснежными травертинами и древним Иераполисом, когда солнце только появляется из-за горизонта
Начало: У вашего отеля в Памуккале
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
9 мар в 04:00
€110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем31 июля 2025Воздушные шары над Памуккале - это просто на разрыв души и в сердечко. Если есть шанс попасть на это действие,
- ДДина18 мая 2025Потрясающие впечатления! При полете вернутся фото и видео съемка.
Ответы на вопросы от путешественников по Памуккале в категории «Активный отдых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Памуккале
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Памуккале в марте 2026
Сейчас в Памуккале в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 170. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Памуккале на 2026 год по теме «Активный отдых», 2 ⭐ отзыва, цены от €110. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май