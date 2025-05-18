Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Памуккале, цены от €158. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Памуккале в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Памуккале Полёт на гирокоптере над Памуккале Незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале Памуккале: индивидуальная экскурсия с профессиональным Гидом В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Памуккале в июле 2025 Сейчас в Памуккале в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 158 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии по окрестностям Памуккале и местам Турции в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь