Индивидуальная
Полёт на гирокоптере над Памуккале
Полетать над травертинами, Иераполисом и бассейном Клеопатры
Начало: В вашем отеле в Памуккале
Завтра в 07:00
8 июл в 07:00
€170 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Незабываемый полет на воздушном шаре в Памуккале
Начало: Отели Памуккале / Отели Карахаит
Расписание: 01:30
Завтра в 01:30
10 июл в 01:30
$158 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия с профессиональным Гидом
Начало: Около входа в Античном городе Хиераполись в Памукк...
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
9 июл в 09:00
10 июл в 09:00
$300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина18 мая 2025Потрясающие впечатления! При полете вернутся фото и видео съемка.
Ответы на вопросы от путешественников по Памуккале в категории «Памуккале»
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