Елена проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Базовые навыки дайвинга

Вдоль береговой линии близ Алании, Сиде и Кемера расположены замечательные места для дайвинга глубиной от 3 до 40 метров, которые подходят для новичков и пользуются популярностью у опытных дайвингистов. Перед тем, как совершить первое учебное погружение, вы получите подробный инструктаж по технике безопасности, познакомитесь с оборудованием для дайвинга, а также узнаете о правилах общения под водой.

Погружение в подводный мир

Добравшись до места погружения, вы получите специальное снаряжение для дайвинга, а затем в компании опытного сертифицированного инструктора отправитесь в удивительное путешествие по закоулкам подводного мира. В зависимости от глубины погружения вы сможете встретить местных обитателей — осьминогов, мурен, морских звезд, ежей и мелких рыб. А опытные дайвингисты смогут спуститься к затонувшему кораблю, рассмотреть старинные амфоры на дне моря и даже заплыть в подводные пещеры.

Кому подойдет экскурсия

Наличие специальных навыков и опыта не требуется. Присоединиться к дайвинг-туру может любой путешественник, достигший 14 лет и не имеющий серьезных проблем со здоровьем.