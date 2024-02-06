Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу из древней истории.Ваш маршрут начинается в Сиде и ведет в Демре, дом к величественному античному городу Мира и святыне Николая Чудотворца.Здесь, среди

руин, вы встретитесь с эхом прошлого: греко-римский театр, где когда-то звучали аплодисменты 10 тысяч зрителей, и наскальные гробницы, вечные дома для ликийских правителей. Церковь Святого Николая откроет вам свои двери, позволяя прикоснуться к саркофагу, который веками хранил мощи святого. От древних росписей до тайных символов - каждый элемент рассказывает уникальную историю. Экскурсия обещает не только познавательное, но и комфортное путешествие на минивэне, подходящем для небольшой группы. Хотя входные билеты и еда не включены в стоимость, это малая цена за возможность прикоснуться к истории. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, отправившись в путешествие, которое останется с вами навсегда

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в античность

Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.

История Николая из Патары

Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали