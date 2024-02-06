Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу из древней истории.
Ваш маршрут начинается в Сиде и ведет в Демре, дом к величественному античному городу Мира и святыне Николая Чудотворца.
Здесь, среди
Ваш маршрут начинается в Сиде и ведет в Демре, дом к величественному античному городу Мира и святыне Николая Чудотворца.
Здесь, среди
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность посетить древний город Мира
- 🕍 Осмотр церкви Николая Чудотворца с древними росписями
- 🎭 Посещение греко-римского театра на 10 тысяч зрителей
- 🗿 Исследование высеченных в скалах гробниц
- 📜 Погружение в богатую историю Ликии и её монет
Что можно увидеть
- Город Мира
- Церковь Николая Чудотворца
- Греко-римский театр
- Наскальные гробницы
Описание экскурсии
Путешествие в античность
Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.
История Николая из Патары
Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, рассчитанном на 1-6 пассажиров
- Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 17 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира — 13 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Довольно долгое путешествие из Сиде, но прекрасная дорога, чудесные виды побережья и вводная часть экскрусии об истории этих мест делают его неутомительным, и спасибо Угуру за интереснейший рассказ о переплетении
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Спасибо большое Угуру за интереснейшую экскурсию! Ездили большой семьёй, с маленьким ребенком (1,8). Все прошло отлично, не смотря на дальнюю дорогу. Угур очень интересно и доступно рассказывает историю Турции и,
Вам был полезен этот отзыв?
Незабываемое путешествие - Угур прекрасный рассказчик и знаток истории. Профессионализм, тактичность и глубина знаний Угура радовали всю прездку. У нас был не простой запрос - мама мало подвижная, а дорога предстояла дальняя, Ур организовал комфортный трансфер с очень милым водителем. С удовольствием обратимся к Угуру снова, всем рекомендую! .
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде»
Мини-группа
до 6 чел.
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00 и 17:00, во вторник, четверг и субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 8 чел.
Групповая
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 04:30
12 авг в 04:30
€64 за человека
Групповая
Кекова, Демре и Мира: по следам Святого Николая и древней Ликии - из Сиде
Совместить морскую прогулку, античную историю и посещение христианской святыни (из Кемера)
Начало: От отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:15
Завтра в 04:15
11 авг в 04:15
€67 за человека
от €674 за экскурсию