читать дальше

место с рыбками - дают сертификаты Минусы: - обещали, что общее время под водой будет 30-40 мин, а в итоге было 20 мин - около подводного музея не пофоткали нас - обед это хот-дог (возьмите лучше еды из отеля) - команда организаторов «отмечают» после погружения, если вы пьющий человек, то это плюс для вас, если нет то минус Лайфхаки: - цена за фото 1 чел- 35евро, 2 чел- 60 евро. НО если сказать, что у вас с собой только 20-30 евро, то они сначала откажут, но потом сделают вид, что подарили вам (хотят заработать хоть что то) - после погружений дают напитки и алкоголь просто так