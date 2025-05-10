Водная прогулка
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
«Дайвинг в Сиде Дайвинг в Сиде, который является одним из самых красивых занятий в Сиде, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$42 за человека
Групповая
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
Погрузитесь в морскую сказку Средиземного моря! Два погружения, живописные бухты и обед на борту уютного корабля ждут вас
Начало: Ваш отель
«Для начинающих и опытных Даже если вы никогда раньше не пробовали дайвинг, не стоит волноваться»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
-
19%
Водная прогулка
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
Погрузиться в другую реальность и запомнить эти ощущения на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
«Трансфер из отеля к причалу в Окурджалар, встреча с командой профессиональных инструкторов и подготовка к погружениям на комфортабельной дайвинг-яхте»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
21 июл в 10:00
€43
€53 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 мая 2025Добрый день! В общем и целом хороший тур. Плюсы: - доброжелательный персонал - не много людей на борту - у каждого личный инструктор - прокормленное
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Подводное плавание»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 43 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Подводное плавание», 23 ⭐ отзыва, цены от $35. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь