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Дайвинг и купание с маской в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Сиде, цены от $35, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Дайвинг в Сиде
На автобусе
6 часов
22 отзыва
Водная прогулка
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
«Дайвинг в Сиде Дайвинг в Сиде, который является одним из самых красивых занятий в Сиде, рекомендуется всем, кто путешествует в Турцию, не имеет проблем со здоровьем и любит море»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$42 за человека
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
6 часов
1 отзыв
Групповая
Дайвинг в Сиде - невероятное путешествие в подводный мир
Погрузитесь в морскую сказку Средиземного моря! Два погружения, живописные бухты и обед на борту уютного корабля ждут вас
Начало: Ваш отель
«Для начинающих и опытных Даже если вы никогда раньше не пробовали дайвинг, не стоит волноваться»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
На яхте
7.5 часов
-
19%
Водная прогулка
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
Погрузиться в другую реальность и запомнить эти ощущения на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
«Трансфер из отеля к причалу в Окурджалар, встреча с командой профессиональных инструкторов и подготовка к погружениям на комфортабельной дайвинг-яхте»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
21 июл в 10:00
€43€53 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    10 мая 2025
    Дайвинг в Сиде
    Добрый день! В общем и целом хороший тур. Плюсы: - доброжелательный персонал - не много людей на борту - у каждого личный инструктор - прокормленное
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    место с рыбками - дают сертификаты Минусы: - обещали, что общее время под водой будет 30-40 мин, а в итоге было 20 мин - около подводного музея не пофоткали нас - обед это хот-дог (возьмите лучше еды из отеля) - команда организаторов «отмечают» после погружения, если вы пьющий человек, то это плюс для вас, если нет то минус Лайфхаки: - цена за фото 1 чел- 35евро, 2 чел- 60 евро. НО если сказать, что у вас с собой только 20-30 евро, то они сначала откажут, но потом сделают вид, что подарили вам (хотят заработать хоть что то) - после погружений дают напитки и алкоголь просто так

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Подводное плавание»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  6. Храм Аполлона
  7. Иераполис
  8. Площадь Агора
  9. The land of legends
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 43 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.56 из 5
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