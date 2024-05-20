1 чел.
По популярности
скидка
24%
Групповая
17 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Групповая
1 час
Утренний полет на воздушном шаре над Памуккале: восход солнца и шампанское
Совершите незабываемый полет на воздушном шаре над Памуккале, наслаждаясь восходом солнца и тостом с шампанским после посадки. Памятный сертификат включен
Начало: Памуккале
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Групповая
3 часа
Параглайдинг в Сиде: взгляд на Турцию с небес
Вас ждет невероятное приключение - полет над живописным побережьем Турции с приземлением на легендарном пляже Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Начиная с 08:20 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 15:20
Завтра в 08:20
$170 за человека
Мини-группа
5 часов
Параглайдинг на пляже Клеопатра: полеты на высоте с видом на Аланию
Вас ждет захватывающий полет на параглайдере над Средиземным морем, зелеными горами и Аланийской крепостью. Полная гармония и восхитительные виды обеспечены
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно (время по запросу)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$65 за человека
скидка
18%
Индивидуальная
4 часа
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60$49 за человека
скидка
28%
Мини-группа
3 часа
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
57$41 за человека
Групповая
12 часов
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Начало: Возле вашего отеля в Сиде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра20 мая 2024Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!
- ННадежда26 апреля 2024Экскурсия прошла прекрасно. Гиды очень много всего рассказали и показали,время самой экскурсии прошло незаметно. Спасибо большое Виктории, Юлии, Отто, Иту) Они на
- TTerry658 октября 20233в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из СидеШикарно, но с попутчиками в лодке не повезло, а так очень круто и красиво!
- ООльга2 октября 2023Экскурсия в Каньон Тазы из СидеДобрый вечер. В целом экскурсия понравилось - такие красоты не могут не понравится. Жаль, что заказали тур без сплава…. пожалели,
- ИИрина19 сентября 2023Экскурсия в Каньон Тазы из СидеВсе понравилось! Были сначала на Тазы каньон. Недолго… но там и смотровая одна! Потом поехали на рафтинг по каньону Кёпрюлю.
- ЛЛале13 сентября 2023Экскурсия в Каньон Тазы из СидеВиды великолепные, но сняла 2 звезды за неорганизованность, а вернее за аферизм, что в дальнейшем и оставил осадок об экскурсии.
- ННаталья25 августа 2023Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)Спокойная экскурсия, не тяжёлая, красивое озеро в пещере, в деревне люди очень добрые, в ресторанчике обед с простой и вкусной
- ЮЮлия12 июня 2023Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам КаяларПонравились места, древние постройки, красивые виды, завораживающий каньон! Но впечатление подпортила организация - автобус задержался, по прибытии на место была
- TTatjana.1 июня 2023Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)Все прошло отлично, встретили и доставили от/из отеля как и написано в туре. Водитель ездит очень аккуратно, девушка Гид очень
- sserpilss119 апреля 2023Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)Эта пещера является одним из самых больших подземных озер в мире. Ходьбы нет. Вы отправитесь на загрузочную экскурсию по серверу. Дорога к пещере немного опасна, но с нее открывается потрясающий вид.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Необычные»
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