Необычные экскурсии по Сиде

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные» в Сиде, цены от $35, скидки до 28%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
17 часов
29 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
Посетите белоснежные травертины Памуккале, древний Иераполис, искупайтесь в Бассейне Клеопатры и отдохните на пляже Озера Салда
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 03:00
11 июня в 03:00
46$35 за человека
Памуккале на рассвете и полёт на воздушном шаре
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Утренний полет на воздушном шаре над Памуккале: восход солнца и шампанское
Совершите незабываемый полет на воздушном шаре над Памуккале, наслаждаясь восходом солнца и тостом с шампанским после посадки. Памятный сертификат включен
Начало: Памуккале
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$250 за человека
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
Групповая
3 часа
2 отзыва
Параглайдинг в Сиде: взгляд на Турцию с небес
Вас ждет невероятное приключение - полет над живописным побережьем Турции с приземлением на легендарном пляже Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Начиная с 08:20 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 15:20
Завтра в 08:20
$170 за человека
Параглайдинг на пляже Клеопатра
Мини-группа
5 часов
4 отзыва
Параглайдинг на пляже Клеопатра: полеты на высоте с видом на Аланию
Вас ждет захватывающий полет на параглайдере над Средиземным морем, зелеными горами и Аланийской крепостью. Полная гармония и восхитительные виды обеспечены
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно (время по запросу)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$65 за человека
Полет на параплане в Аланье из Сиде
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
скидка
18%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60$49 за человека
Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
🚶 Пешая
скидка
28%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
57$41 за человека
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Групповая
12 часов
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Начало: Возле вашего отеля в Сиде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
    Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!
  • Н
    Надежда
    26 апреля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Сиде
    Экскурсия прошла прекрасно. Гиды очень много всего рассказали и показали,время самой экскурсии прошло незаметно. Спасибо большое Виктории, Юлии, Отто, Иту) Они на
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    протяжении всего пути нам рассказывали про пейзажи за окном и много увлекательных историй. Если ехать на эту экскурсию то, надо запастись терпением в дороге(дорога дальняя) С нами был маленький гость, и даже она стойко пережила эту поездку) Гиды стараются сделать ваш тур максимально комфортным и легким. Если по началу было непонятно, когда собирали деньги за все подряд. . то добравшись до самого Помуккале все стало ясно. Мы оплатили транспорт для передвижения по территории Помуккале и это значительно облегчило нам экскурсию, нас привозили на самые интересные точки, гид рассказывал историю этого места и все показывал. Пешком же, мы наверно не смогли бы все обойти за то время что нам было отведено на нахождение там. А так мы объехали все самое интересное и красивое,послушали гида, сделали кучу фотографий (гиды даже помогали фоткать☺️) Рекомендую с собой Удобную обувь Купальник для бассейна Клеопатры Хорошее настроение Терпение для дальней дороги в город Помуккале

  • T
    Terry65
    8 октября 2023
    3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Сиде
    Шикарно, но с попутчиками в лодке не повезло, а так очень круто и красиво!
  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде
    Добрый вечер. В целом экскурсия понравилось - такие красоты не могут не понравится. Жаль, что заказали тур без сплава…. пожалели,
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    все были просто в восторге. Но кто же знал, что это река с порогами для "чайников"?????? Единственный недостаток - пришлось ждать, пока вернется наша группа после сплава… … Заняться там нечем, да и жарко было очень гулять по окрестностям. В целом все понравилось. Спасибо!

  • И
    Ирина
    19 сентября 2023
    Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде
    Все понравилось! Были сначала на Тазы каньон. Недолго… но там и смотровая одна! Потом поехали на рафтинг по каньону Кёпрюлю.
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    Просто незабываемо! Атмосфера, сам капитан- инструктор задаёт темп. . развлекает всячески во время сплава. Можно и купаться. . не глубоко. Расстояние 14 км. Чуть больше 2 часов сплавлялись. Единственно- мало русскоговорящих инструкторов- сопровождающих- поэтому немного неправильно организованно из-за этого. Напитки только все платные! После сплава кормят!

  • Л
    Лале
    13 сентября 2023
    Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде
    Виды великолепные, но сняла 2 звезды за неорганизованность, а вернее за аферизм, что в дальнейшем и оставил осадок об экскурсии.
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    Было очень неприятно, глядя в глаза и не стесняясь обманывали людей, туристов, со своими местными так не поступали. Вы уж сделайте на пару долларов выше цену, но как полагается и как описано в рецензии к экскурсии, а не вот это все

  • Н
    Наталья
    25 августа 2023
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Спокойная экскурсия, не тяжёлая, красивое озеро в пещере, в деревне люди очень добрые, в ресторанчике обед с простой и вкусной
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    домашней едой. Спасибо гиду Цезарю, много всего знает, отвечает на все вопросы, рассказывает и поездка с ним была очень комфортная. Единственное, в пещере хотелось бы провести побольше времени, но это чисто моё личное, это не минус.

  • Ю
    Юлия
    12 июня 2023
    Экскурсия Каньон Тазы Античный Сельге и Адам Каялар
    Понравились места, древние постройки, красивые виды, завораживающий каньон! Но впечатление подпортила организация - автобус задержался, по прибытии на место была
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    суматоха и длительное ожидание, пока разберутся кто и куда едет, тк была сборная солянка из туристов. Гид мало что знал про те места, что показывал, поэтому все пришлось гуглить. Ко всему прочему пил пиво по дороге и бросал мусор "за борт". Ехали в открытой машине, пол дня на солнце, даже крем от загара не помог.

  • T
    Tatjana.
    1 июня 2023
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Все прошло отлично, встретили и доставили от/из отеля как и написано в туре. Водитель ездит очень аккуратно, девушка Гид очень
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    интересно все рассказывает, слушать очень приятно, она же помогла нам по вопросам проложения пути до других мест самостоятельно, рассказала как можно лучше добраться, за что ей огромное спасибо) Большое впечатление осталось от пещеры- она фантастическая и пуговичных домиков-колоритное место, в котором нас вкусно покормили. Экскурсию и в целом компанию рекомендую!)

  • s
    serpilss1
    19 апреля 2023
    Пещера Золотая колыбель (Алтынбешик)
    Эта пещера является одним из самых больших подземных озер в мире. Ходьбы нет. Вы отправитесь на загрузочную экскурсию по серверу. Дорога к пещере немного опасна, но с нее открывается потрясающий вид.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Необычные»

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