1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«— Трансфер от и до места проживания, прогулка на корабле по Зеленому Каньону— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)— Рыболовные снасти— Безлимитные напитки на яхте и во время обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
скидка
6%
Групповая
10 часов
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17€16 за человека
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
«Здесь вас ждёт часовая прогулка на кораблике с возможностью искупаться в лазурной воде»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
9 часов
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе Mercedes Sprinter, прогулка на яхте, обед (без напитков)»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€50 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
43€39 за человека
скидка
11%
Групповая
8 часов
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
«Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
от 37$33 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $40 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по древней Ликии: Мира, Св. Николай и Кекова из Сиде
Приглашаем вас в путешествие по времени и культуре древней Турции. Откройте величие античных городов, тайны скальных захоронений и мистику затонувших поселений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Погода и ветер в осенне-зимне-весенний сезон могут повлиять на прогулку на яхте (иногда заранее об этом узнать нет возможности)»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Групповая
6 часов
Яхта Старкрафт из Сиде - морская экскурсия по Алании
Представьте себе идеальный морской отдых на яхте Старкрафт из Сиде. Шум прибоя, морской бриз и белоснежное судно пронесут вас по волнам у берегов Алании
Начало: Трансфер от отеля
«Итак, представьте: идеальный морской отдых, шум прибоя, морской бриз и белоснежное судно Старкрафт, которое является одним из самых больших входящих в программу морских прогулок, пронесет Вас по волнам у берегов Алании»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$46 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте - Голубая Лагуна: река Манавгат, храм Аполлона, черепаший пляж
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
«Круиз по реке Манавгат, купание на пляже, где река впадает в море, и курсирование у берегов Античного Сиде, где видны руины храма Аполлона»
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
5 часов
Морская Рыбалка в Сиде - увлекательная экскурсия для туристов
Рыбалка в открытом море Сиде на современном судне. Гарантированный улов, живописные пейзажи, купание и загар. Присоединяйтесь к группе и наслаждайтесь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$40 за человека
Круиз
7 часов
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
«Круиз на яхте к устью реки Манавгат и далее в сторону Аланьи, к острову Дельфинов»
Расписание: Пятница
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
13 часов
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте и посещение Кековы»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
€90 за человека
Групповая
12 часов
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Начало: Возле вашего отеля в Сиде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Групповая
7 часов
Зеленый каньон
«Путешествие начинается с прогулки на кораблике по каньону, связывающему верхние озера с нижними»
Расписание: Ежедневно в 08:20
$30 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
$55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина4 июня 2024Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
- ДДарья31 мая 2024Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
- ММайя19 мая 2024Спасибо огромное, понравилось. Очень красивое место. Экскурсия отлично организованна. На кораблике гиды говорят на трех языках, английском, польском и русском. Так что всё понятно и доступно. Однозначно советую эту экскурсию, такие красоты обязательно надо увидеть своими глазами!
- ВВуколова18 мая 2024Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
- ВВиктория16 мая 2024красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы. по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды. рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа. за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
- ААнастасия13 мая 2024Нам попался самый классный и веселый гид Омар!!! Спасибо)
- ООльга12 мая 2024все было отлично, как и заявлено в описании
- ССергей11 мая 2024Оперативно привезли на экскурсию. Прокатили по инстаграмм местам. Сплав был весёлый - инструктор нашего бота не давал скучать ни нам ни другим лодкам))) домой ехали уставшие, но довольные.
- ЕЕзепова29 апреля 2024Замечательная экскурсия. Татьяна при бронировании все уточнила и подсказала. Быстро забрали из отеля и посадили на корабль. Он роскошный! Стилизованный
- ММаксим9 апреля 2024Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 24 экскурсии от 16 до 90 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Водные экскурсии в Сиде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024