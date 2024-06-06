1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 08:30
от €120 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
скидка
6%
Групповая
10 часов
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17€16 за человека
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
67€54 за человека
скидка
19%
Групповая
8 часов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
27€22 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
9 часов
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€50 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Синяя морская гладь, горы и ощущение полёта как у птицы - параглайдинг в Сиде подарит вам незабываемые впечатления. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€80 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
388€350 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: у вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Сападере из Сиде: групповая экскурсия с обедом
Погрузитесь в красоту Каньона Сападере: водопады, лагуны и Пещера гномов ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: В вашем отеле в Сиде
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:45
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по античным городам Перге и Аспендос: историческое наследие Сиде
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
«Не видел Памуккале - не бывал в Турции!» Отправляйтесь на групповую экскурсию из Сиде и насладитесь красотами Памуккале, Иераполиса и бассейна Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
13 июня в 03:00
17 июня в 03:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе: Путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь красотой водопада Манавгат и изучите уникальную архитектуру мечети Кулийе
Начало: Из Анталье или Белека
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до горы Тюнектепе
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних мечетей до величественных видов с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Древний Сиде и к водопаду Манавгат: путешествие сквозь века
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней Ликии и святого Николая Чудотворца, отправившись в путешествие из Сиде
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
638€575 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Сиде: Памуккале и древний Иераполис - купание и история
Путешествие из Сиде в Памуккале и Иераполис: чудо природы, бассейн Клеопатры и древние руины ждут вас
11 июня в 06:00
12 июня в 06:30
749€675 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
€110 за человека
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде к лавандовым полям и озеру Салда. Вдохните ароматы Прованса и насладитесь красотой Турецких Мальдив
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
€50 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
43€39 за человека
Групповая
13 часов
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
€90 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Начало: Возле вашего отеля в Сиде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Сиде
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимых природных красот в одной экскурсии из Сиде. Историческое и природное наследие Турции ждет вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
666€600 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Из Сиде к озеру Салда: побег от жары и встреча с природой
Погрузитесь в мир турецких Мальдивов с экскурсией к озеру Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
483€435 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Сиде в Аланью: путешествие сквозь века, культура и история
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде в Аланью и погрузитесь в богатую историю и культуру этих мест
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€299 за всё до 6 чел.
скидка
14%
Мини-группа
2.5 часа
Старый Сиде: Путешествие по античным и византийским памятникам
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
10 июня в 17:00
12 июня в 17:00
77€66 за человека
скидка
29%
Мини-группа
3 часа
По древнему Сиде - в мини-группе
Увидеть архитектурные памятники ранних цивилизаций и побывать в археологическом музее
Начало: В центре античного Сиде
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
55€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: зарождение цивилизации
Пройтись от Нимфеума до арки Веспасиана и узнать, зачем всё это было построено
Начало: У Нимфеума
15 июня в 13:00
20 июня в 11:00
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Экскурсия понравилась. Отдельная благодарность за экскурсовода Елену, она знает и любит свое дело с заботой к нам, туристам) Конечно кабриобус в
- ССветлана4 июня 2024Спасибо большое. Это была незабываемая поездка. Все четко организовано. Как правильно сказал Султан, расслабьтесь и получайте удовольствие. Во всем помог,
- ЕЕкатерина4 июня 2024Выражаю огромную благодарность организаторам этого прекрасного путешествия. Продуманный маршрут, интересный рассказ гида. Учитывая, что расстояние более 450 км, поездка неутомительная,
- ААрина4 июня 2024Экскурсия была интересной. Если вы любите активно проводить время, то я бы могла советовать эту экскурсию. Организатор вежливая, отвечала на
- AAndrey3 июня 2024Очень не понятно. С одной стороны сам полёт - очень круто. Но если учитывать всё мероприятие 🤷♂️. Сначала с самого
- ААнастасия2 июня 2024Чудесная поездка, очень рекомендую. Пожалуй, минус был только один - питание в отеле.
- ВВладимир1 июня 2024Огромное спасибо Светлане за отличную экскурсию! Перед заказом тура задали вопросы, нам быстро ответили, подсказали, какое время лучше выбрать. Водопад, мечеть -
- ААнна31 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии по Сиде с гидом Тургаем, это наш первый подобный опыт, и мы остались очень довольны. Узнали
- ДДарья31 мая 2024Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
- ААлиса29 мая 2024Ездили со Светланой в Античный Сиде. Очень понравилась экскурсия. Светлана - прекрасный экскурсовод, которая уже 30 лет живет в Турции и
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Летние»
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