Экскурсии с животными в Сиде

Найдено 12 экскурсий в категории «Животные» в Сиде, цены от €22, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Остановка на плато в центре каньона, купание (30-45 мин) и рыбалка у реки»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
8 часов
10 отзывов
Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
Водопад Манавгат, Зелёный каньон, водная прогулка по озеру, древняя Селевкия и другие места
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
2722 за человека
Дайвинг в Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
13 отзывов
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $40 за человека
Морская Рыбалка в Сиде
Групповая
5 часов
Морская Рыбалка в Сиде - увлекательная экскурсия для туристов
Рыбалка в открытом море Сиде на современном судне. Гарантированный улов, живописные пейзажи, купание и загар. Присоединяйтесь к группе и наслаждайтесь
Начало: Ваш отель
«Рыбалка в Сиде Тур проводится на современном оборудованном рыболовецком судне, где есть все необходимое для удачного улова»
Расписание: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$40 за человека
Круиз на яхте к острову Дельфинов
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
2 отзыва
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
Расписание: Пятница
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$30 за человека
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Групповая
12 часов
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Начало: Возле вашего отеля в Сиде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Пикник-рыбалка Аларахан
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
«Прохлада леса и свежесть горной реки подарят вам отдых от летнего зноя на экскурсии «Пикник-рыбалка»»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
$55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 мая 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
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    комментариев о местности, истории и тп. Но трансфер от отеля до корабля комфортабельный и пунктуальный, на судне тоже всё хорошо прошло. Места на кораблике достаточно для большого количества гостей, напитки предоставляют бесплатно. На одной из стоянок есть возможность поудить рыбу. Две стоянки с купанием и ещё одна остановка на обед. Ресторанчик для обеда очень симпатичный, можно сесть за столики с панорамным видом на водохранилище и горы. Питание по принципу шведского стола, выбор небольшой но всё очень вкусное: курица гриль, котлеты, рыба, два вида гарнира, много зелени и овощей, апельсины, напитки, булочки. Есть сувенирная лавка. На корабле работает фотограф. По ходу поездки на судне на нескольких языках, в том числе на русском, сопровождающие кураторы дают информацию о тайминга и прочих организационных моментах.

  • В
    Вуколова
    18 мая 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
    Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍
  • А
    Альбина
    4 февраля 2024
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Посетили эту экскурсию в феврале. Нам очень повезло с погодой – светило солнце и не было ветра, что позволило нам
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    очень комфортно провести время на природе. Мы посетили окрестности региона, в котором отдыхали и были поражены как там красиво! Водопад был очень красивым и наполненным, говорят в летний период воды бывает намного меньше. В горах находится развалины античного города, их осталось не много – но он затерялся между деревьев и прогулка там мне понравилась больше всего. По дороге мы встречали также очень много остатков древности. Сама дорога очень живописна, природа просто великолепна! Мы увидели знаменитую плотину, Зеленое Озеро. Кормили хорошо, вся группа осталась сыта. Транспорт также был хорошим, водитель вел аккуратно. Так как мы поехали в феврале, информацию для группы давали на английском (нас заранее об этом предупрелили). Так как это обзорная экскурсия и информации дается не много, знание нашего английского хватило)) Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит природу и исторические места! Экскурсия очень бюджетная и насыщенная! Нам все очень понравилось!

  • Н
    Надежда
    19 октября 2023
    Античный Сиде и его живописные окрестности. Автобусная экскурсия
    Нам повезло! Было не очень жарко и экскурсий прошла великолепно! Елена отлично всё рассказала(рекомендую), много интересного и познавательного, особенно об Александре Македонском, некоторые подробности мы не знали. Водитель Осман отлично справился с управлением и довез нас в целости и сохранности.
  • Е
    Екатерина
    29 сентября 2023
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия. Нас забрали вовремя из отеля, хороший микроавтобус) по структуре поездки
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    все было четко как заявлено, на кораблике были кураторы,они курировали наш тайминг на купания,обед и тд) обед был вкусный, был выбор по формату шведского стола(небольшой,но голодными не останетесь). Но самое главное-это потрясающая природа,даже с учетом того, что часть лесов там выгорела в 2021 году. Превосходная поездка!

    Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Животные»

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  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
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