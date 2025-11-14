читать дальше

кого-то сразу забрали, нас попросили подождать (в самом хамаме говорят по английски). Сидим ждем, пришел мужчина и стал по очереди парами забирать тех, кто остался в зале - рекламировал их услуги, не долго, минуты 3 попытался впарить программы подороже, поняв, что мы не заинтересованы, сразу отпустил. Далее спустились вниз, в раздевалки, там же оставили вещи и выдали не полотенца, а скорее небольшие покрывала, потом сауну провели (там сидеть 5-10 минут), потом в хамам (аналогично минут 10), потом выходим, нас забирают в другой зал (там скрабирование на камнях + пеной все смывают, очень приятное ощущение), потом выходим, ждем массажиста, не долго, быстро забирают достаточно в следующий зал, массаж длятся минут 15-20. Не сильный, скорее просто расслабляющий. В целом все понравилось в качестве знакомства с культурой. Если хочется более долгого массажа, у них есть и такие программы. За 19 долларов на человека вполне хорошая программа + трансфер туда-обратно)