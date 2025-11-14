Подарите себе незабываемые моменты отдыха в традиционном турецком хаммаме! Вас ждёт тепло мраморных залов, аромат пара и атмосфера полного расслабления. Окунитесь в древние ритуалы очищения и восстановления сил. Позвольте себе насладиться истинным искусством восточного отдыха!
Описание экскурсииАтмосфера расслабления и спокойствия Приглашаем вас окунуться в атмосферу настоящего турецкого хаммама! Вас ждёт уютная обстановка, традиционные мраморные залы, расслабляющие парные и комфортабельные зоны отдыха, оформленные в восточном стиле. Идеальный отдых В начале вы переоденетесь в удобную тканевую накидку и отправитесь в сауну, чтобы хорошо разогреть тело и подготовить кожу к последующим процедурам. После сауны вас пригласят в хаммам, где с помощью специальной рукавицы сделают бережный пилинг, обновляя кожу и стимулируя кровообращение. Далее вас побалуют воздушным массажем из пены, который окутывает тело лёгкой нежностью и создаёт ощущение невесомости. В завершение вашего отдыха мастер выполнит расслабляющий массаж с ароматическими маслами, который наполнит вас новыми силами и подарит ощущение гармонии. После процедуры вас отвезут обратно в отель, чтобы вы могли продолжить наслаждаться своим днём.
Ежедневно с 10:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сауна, душ, парная, турецкая баня, пилинг, расслабляющий массаж (20 минут)
- Чай
Что не входит в цену
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 ноя 2025
Всё прошло отлично.
Вовремя забрали нас из отеля.
Быстро доставили в Спа салон SULTAN. Проводили в раздевалку.
Программа включала сауну, паровую баню, хамам и расслаблящий массаж.
Получили большое удовольствие.
Большое спасибо, за приятно проведенное время!
М
Миланна
23 окт 2025
Чай не предложили, трансфер во время приехал и отвёз
А
Анна
19 окт 2025
Были здесь с мужем в октябре 2025 года, все понравилось. Забрали из отеля, ехали не долго, минут 10-15, трансфер не большой, нас там было 4 человека. Довезли, сразу входим вовнутрь,
К
Ксения
13 окт 2025
Е
Егор
12 окт 2025
К
Катерина
21 сен 2025
Нам очень понравился хамам ☺️
Нас забрали из отеля почти вовремя,но водитель не виноват-пробки.
Привезли в комплекс минут за 10-15.
Все чисто, работают приятные люди, персонал разговаривает на всех языках туристов.
По времени получилось ровно 1,5 часа как было заявлено.
Обратно увезли вовремя)
Да и по деньгам дешевле заказывать через Спутник,нежели в туроператоров и даже у местных
Всем советую 😌
Г
Галина
18 сен 2025
Т
Татьяна
21 авг 2025
Вчера была в хамаме Kelebek Hamam & Spa. Из плюсов-доставка из отеля и обратно, неплохой пилинг и массаж. Из минусов-в конце даже стакан воды не предложили, или чай, без маски для лица. Хамам сам уставший, чувство потока. Водитель, когда узнал, что я из России сказал 1 слово-капут.
Е
Елена
18 авг 2025
Очень понравилось. После длительной дороги после всех процедур, как заново родились.
Потрясающее место. Рекомендуем.
Е
Елена
17 авг 2025
Посещение в хаммам прошло отлично. Забронировала без проблем на сайте, назначили время трансфера, потом забрали вовремя. В помещении оплатила спа процедуру, далее баня, хаммам, приятные сотрудники провели все продецуры, бассейн есть, можно поплавать. Впечатления отличные. Огромное спасибо.
А
Андрей
22 июл 2025
Всё прошло чётко, организованно. Администратор Жасмина грамотно руководила потоками людей. Массажист Дионис (могу ошибаться) великолепно провел массаж.
Т
Татьяна
4 июл 2025
Неплохой хаммам. Полтора часа, в которые входят сауна, паровая комната, пилинг, пенный массаж и масляный массаж. Все достойно. Трансфер вовремя туда и обратно.
Р
Регина
27 июн 2025
Все понравилось
