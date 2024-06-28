1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде: путешествие сквозь века к зарождению цивилизации
Погрузитесь в мир древности с экскурсией по Античному Сиде. От храма Аполлона до водопада Манавгат - история оживает перед вашими глазами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 13:00
3 июля в 13:00
от €120 за всё до 6 чел.
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 04:30
4 июля в 04:30
67€54 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
33€30 за человека
Групповая
9 часов
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00, во вторник, четверг и воскресенье в 11:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 11:00
€50 за человека
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
33€30 за человека
скидка
6%
Групповая
10 часов
Веселый день в Сиде: Рафтинг и природа каньона Кёпрюлю
Проведите день активно и весело, охладитесь в жару и полюбуйтесь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17€16 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на багги / квадроцикле + рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Сиде
Приключение ждет: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне. Адреналин и красоты природы в одном пакете
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€35 за человека
Групповая
13 часов
Из Сиде - в сказочный Памуккале: групповая поездка
«Не видел Памуккале - не бывал в Турции!» Отправляйтесь на групповую экскурсию из Сиде и насладитесь красотами Памуккале, Иераполиса и бассейна Клеопатры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
9 июля в 03:00
€35 за человека
Групповая
13 часов
Из Сиде - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Сиде к лавандовым полям и озеру Салда. Вдохните ароматы Прованса и насладитесь красотой Турецких Мальдив
Начало: У вашего отеля
5 июля в 04:00
12 июля в 04:00
€60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Групповая
10 часов
Насыщенная экскурсия: Сафари-микс из Сиде по каньонам и античным руинам
Насладитесь нетронутой природой и древними руинами в одном туре. Включает поездку на джипах и кабрио-бусах, остановки у знаковых мест
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
33€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Тазы каньон и Аспендос: живописное путешествие по горной Турции
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Влюбиться в Сиде за один день: от древнего амфитеатра до мечети Кулийе
Влюбитесь в Сиде: от античных руин до живописных водопадов. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€27 за человека
Групповая
7 часов
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Синяя морская гладь, горы и ощущение полёта как у птицы - параглайдинг в Сиде подарит вам незабываемые впечатления. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€75 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие по Каппадокии: национальные парки, подземные города и скальные монастыри
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии, исследуя её уникальные пейзажи и древние монастыри. Путешествие на 2 дня из Сиде подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в Сиде
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 04:30
Сегодня в 04:30
4 июля в 04:30
€110 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Античный Сиде с профессиональным гидом: храм Аполлона, театр, водопад
Откройте тайны древнего Сиде с профессиональным гидом. Погрузитесь в атмосферу античности, посетив храм Аполлона, римский театр и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240€192 за всё до 4 чел.
скидка
11%
Групповая
8 часов
Зелёный каньон из Сиде: прогулка на яхте и рыбалка
Погрузитесь в мир природной красоты и спокойствия на экскурсии в Зелёный каньон из Сиде. Идеальное приключение для всех возрастов
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
от 37$33 за человека
скидка
40%
Групповая
6 часов
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
40$24 за человека
Групповая
12 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
4 июля в 04:30
от $54 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте - Голубая Лагуна: река Манавгат, храм Аполлона, черепаший пляж
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда-воскресенье
3 июля в 09:00
6 июля в 09:00
$30 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
3 июля в 09:30
5 июля в 09:30
$18 за человека
Групповая
11 часов
Страна чудес Land of Legends: полный день развлечений всего в 35 км от Сиде
Откройте для себя мир волшебства и развлечений в Стране чудес Land of Legends. Идеальное место для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$105 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
18 часов
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
4 июля в 04:00
от $54 за человека
Мини-группа
5 часов
Параглайдинг на пляже Клеопатра: полеты на высоте с видом на Аланию
Вас ждет захватывающий полет на параглайдере над Средиземным морем, зелеными горами и Аланийской крепостью. Полная гармония и восхитительные виды обеспечены
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно (время по запросу)
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$80 за человека
Групповая
10 часов
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница 8:00
Сегодня в 08:00
4 июля в 08:00
$35 за человека
Групповая
16 часов
Памуккале из Сиде: незабываемое путешествие с ужином и гидом
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Памуккале. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 03:30
4 июля в 03:30
$40 за человека
Групповая
9 часов
Каньон Кепрюлю 5в1
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, четверг
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
$60 за человека
Групповая
5 часов
Морская Рыбалка в Сиде - увлекательная экскурсия для туристов
Рыбалка в открытом море Сиде на современном судне. Гарантированный улов, живописные пейзажи, купание и загар. Присоединяйтесь к группе и наслаждайтесь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$40 за человека
Круиз
7 часов
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
Расписание: Пятница
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
$30 за человека
Групповая
13 часов
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
3 июля в 04:45
5 июля в 04:45
€90 за человека
Групповая
12 часов
Дайвинг в Средиземном море из Сиде
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
Начало: Возле вашего отеля в Сиде
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€55 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$105 за человека
Индивидуальная
12 часов
Памуккале - индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00,06:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$735 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 июня 2024Благодарю Светлану за чудесную экскурсию! И мне, и 12 летней дочери все очень понравилось! Спустя время вспоминаю с улыбкой и удовольствием чудесно и интересно проведенное время! 🔥
- OOlga28 июня 2024Каппадокия - это одно из мест, где действительно стоит побывать. Ни пожалели ни об одном из потраченных евро. Экскурсия организована
- ММарина27 июня 2024Заказали экскурсию из Сиде в Каппадокию на 2 дня. С 22.06 по 23.06.24. Все очень понравилось. За день до экскурсии
- ГГалина27 июня 2024Отличная экскурсия, приятные виды, хороший катер и обслуживание на нем. И даже простой обед в панорамном ресторане был вкусным (я
- ННаталья26 июня 2024Все прошло замечательно. Рекомендую эту экскурсию. Светлана показала нам удивительный Сиде. Спасибо
- ММария26 июня 2024Хорошая видовая экскурсия с удобным транспортом - как микроавтобус (приехал вовремя и аккуратно довез), так сама лодка (удалось занять первые
- ЮЮлия25 июня 2024Огромное спасибо и привет нашему гиду Сердару🫶🏼 Экскурсия превзошла все ожидания за такую невысокую стоимость! Начиная от трансфера все было
- SSega23 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Было все легко и понятно, гид хорошо знал русский язык.
- ННаталья22 июня 202421 июня посетили экскурсию Грин Каньон. Был ДР у сына, 11 лет. Спасибо большое Анне за постоянное сопровождение от момента
- ЕЕлена21 июня 2024Очень красивая экскурсия. Отдыхаешь глазами и душой. Вкусный обед. Один минус это автобус, который нас забирал. Туда ехали, даже одного
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