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хорошо. Султан - харизматичный, активный гид. Не давал нам скучать ни минуточки. Очень интересный рассказчик и хороший организатор. Первый день - очень активный, мы посетили очень много локаций: подземный город, долины с фантастическими скалами, крепости и храмы вырубленные в этих скалах, на следующий день на рассвете поехал на джипах смотреть воздушные шары. Зрелище, конечно, просто дух захватывает! Наснимали кучу инстаграмных фото. Потратились на ночевку в скальном отеле. Это тоже отдельный, интересный опыт - жить в пещере с джакузи. Обеды за доп. плату - вкусные и очень обильные. Нам понравились. Готовят специально для вегетарианцев или для тех, например, кто не ест говядину - курицу, учитывают пожелания острое/неострое. Небольшое пожелание: более равномерно распределять на 2 дня точки посещения. А то мы в первый день посетили почти все и немного подустали. Зато крепко и сладко спали. В целом экскурсию однозначно рекомендую. Прекрасные впечатления и воспоминания.