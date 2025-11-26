Этот тур — идеальная возможность насладиться красотой Средиземного моря и окружающей природы.
Во время прогулки вы будете кататься на лошади по живописным тропам сосновых лесов Таврских гор в Сиде, наслаждаясь свежим воздухом и умиротворяющими видами. Это расслабляющее приключение подарит вам гармонию с природой и незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
Прогулка верхом вокруг живописных ландшафтов Погрузитесь в атмосферу умиротворения и природной красоты, отправившись в расслабляющий тур верхом по сосновым лесам Таврских гор, с которых открываются виды на Средиземное море. Верховая езда — это идеальный способ снять напряжение, забыть о повседневных заботах и восстановить душевное равновесие. Кроме того, она положительно влияет на физическую форму и общее состояние здоровья. А самое главное — это уникальная возможность испытать радость от общения с умным, добрым и благородным животным — лошадью.
Надевайте удобную спортивную обувь и одежду.
Каждый день в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Таврские горы
- Леса Сиде
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Конная прогулка
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную спортивную обувь и одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
