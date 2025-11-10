Программа тура предусматривает целый перечень увлекательных аспектов. Утром туриста заберут из гостиницы. Затем яхта отправится от реки Манавгат. Остановки будут как на реке, так и в ее дельте. Там участникам экскурсии предоставят возможность насладиться невероятным тандемом морской и пресной воды. Такое купание не оставит равнодушным. Обед будет проходить на яхте. . Тут предусматривается остановка на полчаса для отдыха и купания. После плавания туристов ждет веселая дискотека. Звуки танцевальных мотивов настолько зажигательны, что не позволят никому скучать. В прекрасной бухте под названием Карабурун очередная остановка. Тут участников экскурсии прогулка Пиратская яхта в Сиде ожидает возможность искупаться в лазурной воде и даже позагорать непосредственно на борту. После 15-00 туристы вновь прибудут к своему отелю, отдохнувшими, довольными и накупавшимися вдоволь. Важная информация:

Не забудьте взять купальные принадлежности и защиту от солнца.