Отдых на берегу Средиземного моря не обходится без морского путешествия. Приглашаем вас на борт пиратской яхты. Мы отправляемся в открытое море. Вы увидите Пещеру Влюбленных и Красную Башню, встретите дельфинов и пообедаете на борту яхты. Вас ждут наслаждения — яркое солнце, красивые виды и купание в открытом море. Почувствуйте себя немножечко пиратом!
Описание водной прогулки
Программа тура предусматривает целый перечень увлекательных аспектов. Утром туриста заберут из гостиницы. Затем яхта отправится от реки Манавгат. Остановки будут как на реке, так и в ее дельте. Там участникам экскурсии предоставят возможность насладиться невероятным тандемом морской и пресной воды. Такое купание не оставит равнодушным. Обед будет проходить на яхте. . Тут предусматривается остановка на полчаса для отдыха и купания. После плавания туристов ждет веселая дискотека. Звуки танцевальных мотивов настолько зажигательны, что не позволят никому скучать. В прекрасной бухте под названием Карабурун очередная остановка. Тут участников экскурсии прогулка Пиратская яхта в Сиде ожидает возможность искупаться в лазурной воде и даже позагорать непосредственно на борту. После 15-00 туристы вновь прибудут к своему отелю, отдохнувшими, довольными и накупавшимися вдоволь. Важная информация:
Не забудьте взять купальные принадлежности и защиту от солнца.
Ежедневно с 09:30 до 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Руины храма Аполллона
- Купание в дельте реки
- Бухта Карабурин
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Прогулка на яхте
- Обед
- Напитки безалкогольные (вода, лимонад)
- Пенная дискотека
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 180 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
