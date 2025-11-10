Мои заказы

На пиратской яхте

Отдых на берегу Средиземного моря не обходится без морского путешествия. Приглашаем вас на борт пиратской яхты. Мы отправляемся в открытое море. Вы увидите Пещеру Влюбленных и Красную Башню, встретите дельфинов и пообедаете на борту яхты. Вас ждут наслаждения — яркое солнце, красивые виды и купание в открытом море. Почувствуйте себя немножечко пиратом!
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:30

Описание водной прогулки

Программа тура предусматривает целый перечень увлекательных аспектов. Утром туриста заберут из гостиницы. Затем яхта отправится от реки Манавгат. Остановки будут как на реке, так и в ее дельте. Там участникам экскурсии предоставят возможность насладиться невероятным тандемом морской и пресной воды. Такое купание не оставит равнодушным. Обед будет проходить на яхте. . Тут предусматривается остановка на полчаса для отдыха и купания. После плавания туристов ждет веселая дискотека. Звуки танцевальных мотивов настолько зажигательны, что не позволят никому скучать. В прекрасной бухте под названием Карабурун очередная остановка. Тут участников экскурсии прогулка Пиратская яхта в Сиде ожидает возможность искупаться в лазурной воде и даже позагорать непосредственно на борту. После 15-00 туристы вновь прибудут к своему отелю, отдохнувшими, довольными и накупавшимися вдоволь. Важная информация:
Не забудьте взять купальные принадлежности и защиту от солнца.

Ежедневно с 09:30 до 15:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Руины храма Аполллона
  • Купание в дельте реки
  • Бухта Карабурин
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Прогулка на яхте
  • Обед
  • Напитки безалкогольные (вода, лимонад)
  • Пенная дискотека
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:30 до 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 180 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять купальные принадлежности и защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сиде

