Прогулки на яхте в Сиде

Найдено 7 экскурсий в категории «На яхте» в Сиде, цены от €30, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Турецкие Мальдивы - из Сиде
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
1 отзыв
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе Mercedes Sprinter, прогулка на яхте, обед (без напитков)»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
50 за человека
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
4339 за человека
Яхта Старкрафт из Сиде
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
8 отзывов
Яхта Старкрафт из Сиде - морская экскурсия по Алании
Представьте себе идеальный морской отдых на яхте Старкрафт из Сиде. Шум прибоя, морской бриз и белоснежное судно пронесут вас по волнам у берегов Алании
Начало: Трансфер от отеля
«Перед тем, как заказать путевку на Яхта Старкрафт из Сиде, стоит разобраться из чего будет состоять Ваш долгожданный отдых»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$46 за человека
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Круиз на яхте - Голубая Лагуна: река Манавгат, храм Аполлона, черепаший пляж
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
«После перерыва на купание яхта возвращается назад на речной причал»
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Круиз на яхте к острову Дельфинов
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
2 отзыва
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
«Круиз на яхте к устью реки Манавгат и далее в сторону Аланьи, к острову Дельфинов»
Расписание: Пятница
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$30 за человека
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
13 часов
4 отзыва
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте и посещение Кековы»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 мая 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
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    комментариев о местности, истории и тп. Но трансфер от отеля до корабля комфортабельный и пунктуальный, на судне тоже всё хорошо прошло. Места на кораблике достаточно для большого количества гостей, напитки предоставляют бесплатно. На одной из стоянок есть возможность поудить рыбу. Две стоянки с купанием и ещё одна остановка на обед. Ресторанчик для обеда очень симпатичный, можно сесть за столики с панорамным видом на водохранилище и горы. Питание по принципу шведского стола, выбор небольшой но всё очень вкусное: курица гриль, котлеты, рыба, два вида гарнира, много зелени и овощей, апельсины, напитки, булочки. Есть сувенирная лавка. На корабле работает фотограф. По ходу поездки на судне на нескольких языках, в том числе на русском, сопровождающие кураторы дают информацию о тайминга и прочих организационных моментах.

  • В
    Вуколова
    18 мая 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
    Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы. по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды. рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа. за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
  • Е
    Езепова
    29 апреля 2024
    Круиз на яхте - Голубая Лагуна
    Замечательная экскурсия. Татьяна при бронировании все уточнила и подсказала. Быстро забрали из отеля и посадили на корабль. Он роскошный! Стилизованный
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    и просторный. Остановка на купание у двух местах, живописный заплыв по реке. Вид на древний Сиде с корабля. Хороший обед, на протяжении всей прогулки бесплатные напитки. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    29 сентября 2023
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия. Нас забрали вовремя из отеля, хороший микроавтобус) по структуре поездки
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    все было четко как заявлено, на кораблике были кураторы,они курировали наш тайминг на купания,обед и тд) обед был вкусный, был выбор по формату шведского стола(небольшой,но голодными не останетесь). Но самое главное-это потрясающая природа,даже с учетом того, что часть лесов там выгорела в 2021 году. Превосходная поездка!

    Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсияЕздили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия
  • М
    Мария
    9 мая 2022
    Яхта Старкрафт из Сиде
    Очень красивые виды, вкусная еда, фрукты, напитки, отличная программа, купание в открытом море, памятные альбомы
  • В
    Валентина
    8 мая 2022
    Яхта Старкрафт из Сиде
    Во время экскурсии вкусно и сытно кормили, выдавали воду и фрукты, были безлимитные автоматы с разным вкусным кофе и безграничное
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    количество пива и вина. Была пенная вечеринка. Фотографы делали красивые альбомы с нашими фотками, которые можно было приобрести. Прыгали в чистое открытое море с яхты. Одно из самых незабываемый и красивых путешествий. Рекомендую!

  • А
    Артур
    19 октября 2019
    Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
    Единственно, что может показаться сложным в этой экскурсии - большие расстояния. Утренняя дорога по побережью заняла более 6 часов. В
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    остальном же - выше всяких похвал, гид прекрасно знает материал, рассказывала умно и со вкусом. В иконной лавке при церкви Николая, куда вас приведут сначала, цены очень высокие (на всё!!), а обхаживать будут как самых дорогих гостей. Но на территории самой церкви есть лавочка с куда более гуманным прайсом, имейте это в виду, если не хотите больших трат, а сувенир привезти хочется. Питание довольно скромное, шведский стол без мяса и рыбы, но это не самое ведь важное. А поездка - интересная очень и очень.

  • А
    Анастасия
    3 июля 2019
    Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
    Экскурсия хорошая, не тяжелая физически, достаточно интересная. Я бы только побольше уделила побольше времени развалинам Миры, чем паломничеству в храм Святого Николая и иконную лавку.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На яхте»

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  1. Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
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  3. Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
  4. Яхта Старкрафт из Сиде
  5. Круиз на яхте - Голубая Лагуна
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  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "На яхте" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 90 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Сиде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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