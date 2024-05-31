1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
8 часов
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
«Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
9 часов
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Начало: Около вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе Mercedes Sprinter, прогулка на яхте, обед (без напитков)»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€50 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия из Сиде: Демре, Мира, Кекова - путешествие по античной Ликии
Погрузитесь в мир античных чудес и христианских святынь. Отправляйтесь из Сиде в путешествие, где история встречается с красотой природы
Начало: у вашего отеля
«Прогулка на яхте возле острова Кекова»
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
43€39 за человека
Групповая
6 часов
Яхта Старкрафт из Сиде - морская экскурсия по Алании
Представьте себе идеальный морской отдых на яхте Старкрафт из Сиде. Шум прибоя, морской бриз и белоснежное судно пронесут вас по волнам у берегов Алании
Начало: Трансфер от отеля
«Перед тем, как заказать путевку на Яхта Старкрафт из Сиде, стоит разобраться из чего будет состоять Ваш долгожданный отдых»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$46 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте - Голубая Лагуна: река Манавгат, храм Аполлона, черепаший пляж
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
«После перерыва на купание яхта возвращается назад на речной причал»
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Круиз
7 часов
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
«Круиз на яхте к устью реки Манавгат и далее в сторону Аланьи, к острову Дельфинов»
Расписание: Пятница
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
13 часов
Демре, Кекова, Мира: культовые места южного берега Турции
Античные руины, святые места и прогулка на яхте
Начало: У вашего отеля
«Прогулка на яхте и посещение Кековы»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:45
Завтра в 04:45
12 июня в 04:45
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 мая 2024Поездку рекомендую. Всё соответствует описанию. Природа очень красивая, дух захватывает! Это не экскурсия в полном смысле этого слова, нет гида и
- ВВуколова18 мая 2024Ездили на экскурсию Зеленый каньон👍 Все организовано на 5+,забрали от отеля четко по времени,трансфер безупречно,сама экскурсия великолепна,виды природы-завораживающие👍. Питание организованно,времени предостаточно,на корабликах бесплатные напитки,удобные сиденья,фотограф. Спасибо за мероприятие,подойдет,как взрослым,так и детям🎉Рекомендую 👍
- ВВиктория16 мая 2024красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы. по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды. рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа. за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)
- ЕЕзепова29 апреля 2024Замечательная экскурсия. Татьяна при бронировании все уточнила и подсказала. Быстро забрали из отеля и посадили на корабль. Он роскошный! Стилизованный
- ЕЕкатерина29 сентября 2023Ездили в сентябре на данную прогулку, сразу заявлено, что это не экскурсия. Нас забрали вовремя из отеля, хороший микроавтобус) по структуре поездки
- ММария9 мая 2022Очень красивые виды, вкусная еда, фрукты, напитки, отличная программа, купание в открытом море, памятные альбомы
- ВВалентина8 мая 2022Во время экскурсии вкусно и сытно кормили, выдавали воду и фрукты, были безлимитные автоматы с разным вкусным кофе и безграничное
- ААртур19 октября 2019Единственно, что может показаться сложным в этой экскурсии - большие расстояния. Утренняя дорога по побережью заняла более 6 часов. В
- ААнастасия3 июля 2019Экскурсия хорошая, не тяжелая физически, достаточно интересная. Я бы только побольше уделила побольше времени развалинам Миры, чем паломничеству в храм Святого Николая и иконную лавку.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
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Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Сиде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август