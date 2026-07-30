Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

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Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде

Проплыть на яхте по волнам удивительного цвета и проникнуться красотой турецкой природы
Без преувеличений — это место очень красиво.

Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи — фотографии с этой поездки будут самыми яркими! В группе от 40 человек вы доберетесь до пирса, где пересядете на яхту и отправитесь в плавание по каньону. Во время остановки отдохнете на пляже или порыбачите. А еще пообедаете в ресторане с панорамными окнами!
4.7
87 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде

Описание экскурсии

Трансфер к пирсу. Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер.

Яхтенная прогулка. Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами. Надышимся сосновым воздухом, а в период цветения — ароматами соседних цитрусовых, гранатовых и миндальных рощ. Если повезет, встретим орлов и понаблюдаем за горными козочками на берегу.

Пляжный отдых или рыбалка. Будет остановка на плато в самом центре каньона: здесь вы сможете искупаться и позагорать. А желающих порыбачить отвезут к одной из горных рек на другом плато: удочку мы вам выдадим!

Обед. В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон.

Программа

  • Отправление (после сбора гостей из всех отелей)
  • Прибытие в порт и подъем на борт (около 10:00)
  • Прогулка по Малому каньону (около 2 часов). Остановка на плато в центре каньона, купание (около 30 мин)
  • Обед в панорамном ресторане на берегу
  • Прогулка по Большому каньону (2 часа). Остановка для купания (около 30 мин)
  • Возвращение в порт (около 15:00)
  • Возвращение в отели (около 16:00)

Организационные детали

Как проходит прогулка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. На яхте с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами
— С ноября по конец апрель (в зимний сезон) на яхте нет русскоговорящего куратора группы. Информацию гостям дают на английском, немецком или польском языках
— На прогулке присутствуют гости из разных стран
— В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Температура воды в Зеленом Каньоне в районе до 12 °C. Расстояние от центра Сиде до Грин Каньона: 30 км

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места проживания
— Прогулка на корабле по Зеленому Каньону
— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)
— Безлимитные напитки на яхте: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д.

Что не входит в стоимость

— Напитки в ресторане во время обеда
— Фото/видео с корабля

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 8 ми лет и старше€32
Дети от 4 до 7 лет€20
Дети до 3 лет с посадочным местом и обедом€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
16
3
6
2
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1
2
Г
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать очень холодно я сибирячка но даже мне все мышцы сводило 😅, сын плавал ему
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было в кайф. Первая остановка для плавания чистая, а вот вторая разочаровала много мусора в воде и как то не охота было вообще лезть в воду, но люди плавали и с удочками стояли. Виды чудесные бесспорно, повезло что на нашем катамаране была Девушка русская которая все нам объяснила, спасибо ей огромное. Обед прекрасный, все вкусно и сытно, я наелось любимого Нута ❤️ Наш гид в автобусе не говорил по русски, я все поняла по речи на Английском, но если хочется больше чаевых думаю нужно все таки немного и для туристов русско говорящих информацию преподнести пусть на ломаном но все же русском языке. Поезда понравилось, спасибо организаторам, надеюсь для 2 остановки выберут место почище 😊 и тогда вообще будет идеально 👌

Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать+1
Прекрасная экскурсия ❤️ понравилось все от дороги до каньона! Красиво, уютно, место достаточно, времени тоже, плавать
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Ольга
В оговоренное время автобус забрал от отеля, по дороге с красивыми видами добрались до катера. морская прогулка - виды просто волшебные! была остановка для купания/рыбалки, затем обед (достаточно неплохой, рыба
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просто огонь, напитки по желанию оплачиваются отдельно, цены самые обычные для такого - 3евро за стакан кофе или свежевыжатого сока). экипаж на катере приветливый, помогают при необходимости, информация озвучивается на нескольких языках, в том числе на русском. в общем отлично провели время, если не хочется терять время на долгих переездах, то это самый оптимальный вариант, комфортно переносится и виды потрясающие. вся информация об экскурсии оперативно поступала в чат, к организации процесса вопросов нет

В оговоренное время автобус забрал от отеля, по дороге с красивыми видами добрались до катера. морская
В оговоренное время автобус забрал от отеля, по дороге с красивыми видами добрались до катера. морская
В оговоренное время автобус забрал от отеля, по дороге с красивыми видами добрались до катера. морская
В оговоренное время автобус забрал от отеля, по дороге с красивыми видами добрались до катера. морская
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Т
все прошло хорошо. гида, который рассказал бы почему карьер затопили и тд, действительно нет, есть только сопровождающий. хотя несколько слов о самом месте было бы интересно услышать. однако это совсем не испортило впечатление от экскурсии: комфортабельный автобус, хороший кораблик, достойный обед 🙂
все прошло хорошо. гида, который рассказал бы почему карьер затопили и тд, действительно нет, есть только
все прошло хорошо. гида, который рассказал бы почему карьер затопили и тд, действительно нет, есть только
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Мария
Экскурсия очень понравилась. Виды каньона просто потрясающие.
Программа соответствовала описанию, гид Евгения вкратце рассказывала про любопытные места.
Экскурсия очень понравилась. Виды каньона просто потрясающие.
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Е
Отличная прогулка на катамаране по Зелёному каньону. Были на этом туре в прошлом году: есть с чем сравнить… В этот раз программа тура была выполнена не полностью. Стартовали на катамаране в 10:30, прибыли на пирс в 14:30… Прогулка по Малому каньону была урезана по времени…
Отличная прогулка на катамаране по Зелёному каньону. Были на этом туре в прошлом году: есть с
Отличная прогулка на катамаране по Зелёному каньону. Были на этом туре в прошлом году: есть с
Отличная прогулка на катамаране по Зелёному каньону. Были на этом туре в прошлом году: есть с
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E
Довозят до пристани, откуда отправляются все корабли по каньону. Каньон очень красивый, вода голубая и достаточно теплая (22 градуса). По пути три остановки: одна для купания или рыбалки (рыбу подкармливают
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заранее, поэтому есть реальный шанс что-то поймать), вторая для обеда (еда бесплатная, напитки за доп. плату), третья на платформе для плавания прямо посреди каньона.

Гид на судне говорит на русском и английском. Хоть в экскурсии и написано, что она без экскурсионного сопровождения, но информации гид даёт вполне достаточно.

На судне бесплатная вода и холодные/горячие напитки без ограничений, работает фотограф. После обеда распечатывают сувенирные тарелки и фотографии, ценник высокий но вполне приемлемый если сравнивать с другими экскурсиями, плюс можно поторговаться.

Отдельное спасибо всей команде корабля за позитив. Экскурсию однозначно рекомендую!

А организатору спасибо за быстрое решение вопросов в мессенджере. Очень удобно покупать экскурсии онлайн, гораздо комфортнее, чем у турагента или "с рук": организатор всегда на связи

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