Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

Без преувеличений — это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи — фотографии с этой поездки будут самыми яркими! В группе от 40 человек вы доберетесь до пирса, где пересядете на яхту и отправитесь в плавание по каньону. Во время остановки отдохнете на пляже или порыбачите. А еще пообедаете в ресторане с панорамными окнами!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер к пирсу. Мы встретим вас у вашего отеля и доставим прямо на пирс, где вы пересядете на деревянную яхту или катер.

Яхтенная прогулка. Мы проплывем по Малому и Большому Грин каньону, любуясь горными пейзажами. Надышимся сосновым воздухом, а в период цветения — ароматами соседних цитрусовых, гранатовых и миндальных рощ. Если повезет, встретим орлов и понаблюдаем за горными козочками на берегу.

Пляжный отдых или рыбалка. Будет остановка на плато в самом центре каньона: здесь вы сможете искупаться и позагорать. А желающих порыбачить отвезут к одной из горных рек на другом плато: удочку мы вам выдадим!

Обед. В ресторане вы подкрепитесь, наслаждаясь видом из панорамных окон.

Программа

Отправление (после сбора гостей из всех отелей)

Прибытие в порт и подъем на борт (около 10:00)

Прогулка по Малому каньону (около 2 часов). Остановка на плато в центре каньона, купание (около 30 мин)

Обед в панорамном ресторане на берегу

Прогулка по Большому каньону (2 часа). Остановка для купания (около 30 мин)

Возвращение в порт (около 15:00)

Возвращение в отели (около 16:00)

Организационные детали

Как проходит прогулка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гидом. На яхте с вами будет куратор группы, который немного говорит на английском и русском языках. Он курирует группу по питанию и расписанию и поможет с возникшими вопросами

— С ноября по конец апрель (в зимний сезон) на яхте нет русскоговорящего куратора группы. Информацию гостям дают на английском, немецком или польском языках

— На прогулке присутствуют гости из разных стран

— В зависимости от числа человек в плавание выходят разные лодки: деревянные (от 40 до 150 мест) или белый катамаран (150 мест). Какое судно выйдет, можно узнать только утром в день экскурсии

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов

— Температура воды в Зеленом Каньоне в районе до 12 °C. Расстояние от центра Сиде до Грин Каньона: 30 км

Что входит в стоимость

— Трансфер от и до места проживания

— Прогулка на корабле по Зеленому Каньону

— Обед в ресторане (рыба/котлеты/курица, рис, салат)

— Безлимитные напитки на яхте: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. д.

Что не входит в стоимость

— Напитки в ресторане во время обеда

— Фото/видео с корабля