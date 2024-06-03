Активный отдых в Сиде

Найдено 18 экскурсий в категории «Активный отдых» в Сиде, цены от €18, скидки до 28%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
9%
Групповая
10 часов
7 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3330 за человека
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Синяя морская гладь, горы и ощущение полёта как у птицы - параглайдинг в Сиде подарит вам незабываемые впечатления. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
80 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 за человека
Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
🛻 На квадроциклах
Групповая
1 час
18 отзывов
Сафари на квадроциклах в Сиде: путешествие по Чамьюве
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на квадроциклах по Сиде. Откройте для себя красоты Чамьювы, управляя квадроциклом
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00 09:00 10:00 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $35 за человека
Дайвинг в Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
13 отзывов
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $40 за человека
Рафтинг в каньону Кёпрюлю
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
27 отзывов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
Групповая
3 часа
2 отзыва
Параглайдинг в Сиде: взгляд на Турцию с небес
Вас ждет невероятное приключение - полет над живописным побережьем Турции с приземлением на легендарном пляже Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Начиная с 08:20 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 15:20
Завтра в 08:20
$170 за человека
Джип Сафари в Сиде
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Параглайдинг на пляже Клеопатра
Мини-группа
5 часов
4 отзыва
Параглайдинг на пляже Клеопатра: полеты на высоте с видом на Аланию
Вас ждет захватывающий полет на параглайдере над Средиземным морем, зелеными горами и Аланийской крепостью. Полная гармония и восхитительные виды обеспечены
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно (время по запросу)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$65 за человека
Полет на параплане в Аланье из Сиде
🚌 На автобусе
🪂 На параплане
скидка
18%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60$49 за человека
Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
🚶 Пешая
скидка
28%
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
57$41 за человека
Круиз на яхте - Голубая Лагуна
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Круиз на яхте - Голубая Лагуна: река Манавгат, храм Аполлона, черепаший пляж
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Круиз на яхте к острову Дельфинов
🛥 На яхте
Круиз
7 часов
2 отзыва
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
Расписание: Пятница
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$30 за человека
The Land Of Legends из Сиде
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$105 за человека
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
Тазы каньон + Рафтинг + Джип-сафари
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека
Пикник-рыбалка Аларахан
Групповая
8 часов
Пикник-рыбалка Аларахан
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
$55 за человека
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrey
    3 июня 2024
    Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
    Очень не понятно. С одной стороны сам полёт - очень круто. Но если учитывать всё мероприятие 🤷‍♂️. Сначала с самого
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    утра 2,5 часа ехали на место - 12 минут полёта, 10 минут нам продавали фото и 2,5 часа обратно до отеля. По пляжу погулять не дали🙄Ну, так. Но сам полёт - клёво 👍😊

  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Классическая Сиде: пешеходная экскурсия в мини группе
    Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Рафтинг в каньону Кёпрюлю
    Оперативно привезли на экскурсию. Прокатили по инстаграмм местам. Сплав был весёлый - инструктор нашего бота не давал скучать ни нам ни другим лодкам))) домой ехали уставшие, но довольные.
  • Е
    Езепова
    29 апреля 2024
    Круиз на яхте - Голубая Лагуна
    Замечательная экскурсия. Татьяна при бронировании все уточнила и подсказала. Быстро забрали из отеля и посадили на корабль. Он роскошный! Стилизованный
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    и просторный. Остановка на купание у двух местах, живописный заплыв по реке. Вид на древний Сиде с корабля. Хороший обед, на протяжении всей прогулки бесплатные напитки. Однозначно рекомендую!

  • М
    Максим
    9 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
  • к
    кирилл
    5 апреля 2024
    Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
    адреналин получил неимоверный, все отлично, советую
  • А
    Анастасия
    1 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
  • О
    Олег
    19 марта 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
  • Е
    Елена
    15 октября 2023
    Рафтинг в каньону Кёпрюлю
    Очееень все понравилось!!! С отеля забрали,доставили до места,покормили,все очень организовано. На рафтинге с нами был сопровождающий Адам,шутил,смешил и подсказывал,что и как делать. Мы остались в полном восторге! Рекомендуем брать экскурсии у Спутник8
  • I
    Irina
    15 октября 2023
    Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы
    Отличная экскурсия, виды захватывающие дух. Но хотелось бы немного больше времени в каньоне

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
  2. Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
  3. Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
  4. Сафари на квадроциклах по окрестностям Сиде
  5. Дайвинг в Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
  3. Памуккале
  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
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