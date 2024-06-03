1 чел.
По популярности
скидка
9%
Групповая
10 часов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Погрузитесь в захватывающее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Вас ждут рафтинг по бурной реке и джипинг по живописным местам. Включен обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
33€30 за человека
Групповая
7 часов
Параглайдинг в Сиде: развлечение для самых смелых
Синяя морская гладь, горы и ощущение полёта как у птицы - параглайдинг в Сиде подарит вам незабываемые впечатления. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€80 за человека
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
Групповая
1 час
Сафари на квадроциклах в Сиде: путешествие по Чамьюве
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией на квадроциклах по Сиде. Откройте для себя красоты Чамьювы, управляя квадроциклом
Начало: Трансфер от отеля
Расписание: Ежедневно в 08:00 09:00 10:00 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $35 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Сиде - подводное приключение для всех
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к дайвингу в Сиде и откройте для себя подводный мир Средиземного моря с двумя погружениями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $40 за человека
Групповая
8 часов
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю: уникальное приключение в Сиде
Жаждете приключений и активного отдыха? Рафтинг в каньоне Кёпрюлю в Сиде - ваш шанс на незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от $18 за человека
Групповая
3 часа
Параглайдинг в Сиде: взгляд на Турцию с небес
Вас ждет невероятное приключение - полет над живописным побережьем Турции с приземлением на легендарном пляже Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Начиная с 08:20 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 15:20
Завтра в 08:20
$170 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Сиде: Приключение среди природы и веселья на весь день
Готовы к приключениям на целый день? Джип Сафари в Сиде - это ваш шанс насладиться природой и адреналином в компании новых друзей
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Тазы каньон, город Сельге и Люди Скалы - экскурсия в Сиде
Одна из самых живописных экскурсий в Сиде! Тазы каньон, Сельге и Люди Скалы подарят вам незабываемые впечатления и шикарные фотографии
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница 8:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$35 за человека
Мини-группа
5 часов
Параглайдинг на пляже Клеопатра: полеты на высоте с видом на Аланию
Вас ждет захватывающий полет на параглайдере над Средиземным морем, зелеными горами и Аланийской крепостью. Полная гармония и восхитительные виды обеспечены
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно (время по запросу)
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$65 за человека
скидка
18%
Индивидуальная
4 часа
Полет на параплане из Сиде в Аланью: экстремальное приключение с видом на море
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над средиземноморским побережьем Аланьи на параплане. Это приключение, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
60$49 за человека
скидка
28%
Мини-группа
3 часа
Архитектурные памятники Сиде: пешеходная экскурсия
Прогулка по древнему городу Сиде подарит вам возможность увидеть уникальные архитектурные памятники и насладиться атмосферой античности
Начало: Место встречи в античном городе Сиде
Расписание: Ежедневно в 09:00, 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
57$41 за человека
Круиз
5 часов
Круиз на яхте - Голубая Лагуна: река Манавгат, храм Аполлона, черепаший пляж
Отправьтесь в незабываемое путешествие на яхте по реке Манавгат. Купание на пляже, руины храма Аполлона и черепаший пляж ждут вас. Включены обед и напитки
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда-воскресенье
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
$30 за человека
Круиз
7 часов
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
Расписание: Пятница
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
$30 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в The Land Of Legends из Сиде: аттракционы, водные горки и шоу
Погрузитесь в мир волшебства и приключений в The Land Of Legends. Вас ждут захватывающие аттракционы и встречи с дельфинами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$105 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 07:30
$35 за человека
Групповая
8 часов
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 08:00
$55 за человека
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Сиде
Начало: Место встречи ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$735 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrey3 июня 2024Очень не понятно. С одной стороны сам полёт - очень круто. Но если учитывать всё мероприятие 🤷♂️. Сначала с самого
- ААлександра20 мая 2024Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!
- ССергей11 мая 2024Оперативно привезли на экскурсию. Прокатили по инстаграмм местам. Сплав был весёлый - инструктор нашего бота не давал скучать ни нам ни другим лодкам))) домой ехали уставшие, но довольные.
- ЕЕзепова29 апреля 2024Замечательная экскурсия. Татьяна при бронировании все уточнила и подсказала. Быстро забрали из отеля и посадили на корабль. Он роскошный! Стилизованный
- ММаксим9 апреля 2024Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
- ккирилл5 апреля 2024адреналин получил неимоверный, все отлично, советую
- ААнастасия1 апреля 2024Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
- ООлег19 марта 2024позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
- ЕЕлена15 октября 2023Очееень все понравилось!!! С отеля забрали,доставили до места,покормили,все очень организовано. На рафтинге с нами был сопровождающий Адам,шутил,смешил и подсказывал,что и как делать. Мы остались в полном восторге! Рекомендуем брать экскурсии у Спутник8
- IIrina15 октября 2023Отличная экскурсия, виды захватывающие дух. Но хотелось бы немного больше времени в каньоне
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