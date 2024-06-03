Очень не понятно. С одной стороны сам полёт - очень круто. Но если учитывать всё мероприятие 🤷‍♂️. Сначала с самого

утра 2,5 часа ехали на место - 12 минут полёта, 10 минут нам продавали фото и 2,5 часа обратно до отеля. По пляжу погулять не дали🙄Ну, так. Но сам полёт - клёво 👍😊

А Александра

Нури очень интересно и подробно рассказал о Сиде и его истории. Рекомендую всем сходить с ним. Он также учитывал мои пожелания, регулярно предлагал отдохнуть и следил за тем, чтобы мне всегда было интересно. Внимательный и очень интеллигентный гид!