Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде

4.8
12 отзывов
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде
Малахитовое Царство Турции - неповторимый Грин Каньон из Сиде

Что вы увидите 🤩

  • Красивейший Грин Каньон (Зеленый Каньон)
  • Великолепные горы Торос
  • Проедите и увидите плотину Оймапынар, которая и создала Зеленый Каньон
  • Разнообразную растительность ущелья, где и находится Грин Каньон
  • Неописуемого цвета воды Грин Каньона, которые образовывают 27 горных рек
Грин Каньон – это не горное ущелье и не полость в земле, а огромное искусственное водохранилище, которое питает пресной водой восток Анталийского побережья. Гидротехническое сооружение и территория вокруг него, получили статус национального парка.
Каньон представляет собой долину в Таврских горах, которая полностью залита водой. Ранее здесь была излучина реки Манавгат и несколько горных озер, откуда брали воду еще древние римляне. В конце 1980-х годов, турки перекрыли это место плотиной, вследствие чего здесь образовалось огромное озеро, которое сразу же стало местной достопримечательностью.
Озеро на месте Грин Каньона называется «Оймапинар». Оно является местом, где стекаются 27 горных источников. Еще в античные времена римляне создали здесь сеть водохранилищ, которые питали античный город Сиде и поля вокруг него пресной водой, по многокилометровому акведуку и подземным тоннелям.
•высота расположения – 350 м над уровнем моря
•площадь – 500 гектар
•глубина – 100 метров
•постоянная температура в диапазоне +11-12°С, в течение круглого года
В округе каньона произрастают цитрусовые, гранатовые, миндальные и гранатовые рощи, которые в зависимости от сезона радуют туристов чудесными запахами или буйством красок во время цветения или осенью. В небе можно увидеть парящих горных орлов, которые любят охотиться здесь на мелких грызунов и рыбешку.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги англо/русскоговорящего куратора группы
  • Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
  • Обед (рыба/котлеты/курица, рис, салат)
  • Рыболовные снасти: удочка
  • Безлимитные напитки на Яхте: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. .
  • Безлимитные напитки в Ресторане во время Обеда: кола, фанта, вода, айран, сок, чай, кофе и т. .
 Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Личные расходы
  • Мороженое, Фото и т. .
Важная информация
  • РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем
  • Принадлежности для купания: купальник / плавки, тапочки, полотенце
  • Видео/фотокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
Время проведения: Будние дни (08:30 - 09:30)
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tunar T.
Tunar T.
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