Грин Каньон – это не горное ущелье и не полость в земле, а огромное искусственное водохранилище, которое питает пресной водой восток Анталийского побережья. Гидротехническое сооружение и территория вокруг него, получили статус национального парка.

Каньон представляет собой долину в Таврских горах, которая полностью залита водой. Ранее здесь была излучина реки Манавгат и несколько горных озер, откуда брали воду еще древние римляне. В конце 1980-х годов, турки перекрыли это место плотиной, вследствие чего здесь образовалось огромное озеро, которое сразу же стало местной достопримечательностью.

Озеро на месте Грин Каньона называется «Оймапинар». Оно является местом, где стекаются 27 горных источников. Еще в античные времена римляне создали здесь сеть водохранилищ, которые питали античный город Сиде и поля вокруг него пресной водой, по многокилометровому акведуку и подземным тоннелям.

•высота расположения – 350 м над уровнем моря

•площадь – 500 гектар

•глубина – 100 метров

•постоянная температура в диапазоне +11-12°С, в течение круглого года

В округе каньона произрастают цитрусовые, гранатовые, миндальные и гранатовые рощи, которые в зависимости от сезона радуют туристов чудесными запахами или буйством красок во время цветения или осенью. В небе можно увидеть парящих горных орлов, которые любят охотиться здесь на мелких грызунов и рыбешку.