Насиб С. – Гид из Сиде

Ощущение свободы и легкости ждет вас на этой экскурсии! Вы будете парить над анатолийским побережьем, наслаждаясь панорамным видом на побережье, и приземлитесь в одном из красивейших мест – на пляже Клеопатры.