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Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета

4.5
2 отзыва
Насиб С.
Насиб С. – Гид из Сиде
Ощущение свободы и легкости ждет вас на этой экскурсии! Вы будете парить над анатолийским побережьем, наслаждаясь панорамным видом на побережье, и приземлитесь в одном из красивейших мест – на пляже Клеопатры.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €68 за человека

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Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета

Что вы увидите

  • пляж Клеопатры
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам;
  • Прибытие в Аланью;
  • Инструктаж по параплану;
  • Выдача необходимого снаряжения для полета;
  • Время полета: 15-25 минут;
  • Приземление на пляж 🏖️ Клеопатры;
  • Возвращение в отели.

Организационные детали:

  • Компания не несет ответственности за вещи, которые падают во время полета;
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки;
  • Клиенту возвращается 100% сумма денег, если полет не состоялся из-за погоды.

Важная информация:

  • Максимальный вес для мужчин: 110 кг, для женщин: 90 кг
  • Максимальный рост: 2 метра
  • Минимальный возраст: 5 лет
  • Экскурсия не рекомендуется: людям с проблемами сердца и дыхательными путями и беременным, эпилептикам и людям с расстроенной психикой.
Что входит
  • Страховка на сумму в 40000$
  • Необходимое снаряжение для полета на параплане
  • Трансфер от и до отеля.
Что не входит
  • CD c видео и фотографиями
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета
Параглайдинг: Турция с высоты птичьего полета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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2 отзыва оставили туристы

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