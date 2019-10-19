Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сиде

Из Сиде на автобусе вы поедете в порт на острове Кекова, откуда начнется часовое путешествие на яхте. Береговая линия невероятно богата на предметы античности: на глубине 5-6 метров вы увидите мраморные колонны, статуи, каменные лестницы, тротуары, стены домов, набережную и остатки порта, а в некоторых местах — крышки ликийских саркофагов, возвышающихся над поверхностью моря. Вы узнаете о древних этапах Кековы и временах, когда остров был спорной территорией между Италией и Турцией. На северной стороне вам откроются руины античного города Долихисте, разрушенного во 2 в. н. э. землетрясением и частично ушедшего под воду. Также вы встретите развалины древних Аперлаи, Симены и Теймуссы. А с юго-западной стороны увидите сохранившуюся апсиду разрушенной церкви. По желанию, вы сможете искупаться во время небольшой остановки.
После прогулки на яхте вы отправитесь исследовать один из наиболее доступных археологических участков Турции — остатки древнего города Миры. Эта часть экскурсии предназначена для самостоятельной прогулки — вы сможете рассмотреть развалины великолепного греко-римского театра, руины акрополя и высеченные в скалах гробницы. Предварительно мы коротко расскажем о своеобразии Ликийских гробниц и тех особенностях, которые делают это место уникальным, а также изложим основные исторические факты из жизни города, основанного в 5 веке до н. э.
Далее вы отправитесь в один из центров распространения христианства — Демре. Город входит в число самых посещаемых достопримечательностей Турции благодаря своей связи с Николаем Чудотворцем. Здесь Николай из Патры жил и проповедовал до самой смерти. На экскурсии вы узнаете о том, какой путь прошел сын моряка, проследите непростую историю церкви, построенной в честь святого и ныне недействующей, и увидите реликвию, ради которой сюда приезжают: мраморный саркофаг, в котором предположительно находились мощи Николая Угодника до начала 10 века, когда итальянские купцы перевезли их в город Бари. Вы услышите легенды о чудесных исцелениях и обретении храмом статуса паломнического места, осмотрите рельефы и орнаменты саркофага. Также поговорим о различиях в восприятии чудотворца на Востоке и Западе. А после этого вас будет ждать обед в местном ресторане неподалеку от церкви.