Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге

Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе

Нетронутая природа, руины Античности и даже люди-скалы — приготовьтесь к насыщенному дню в этом отпуске! На автобусе мы отвезем вас в каньон Кёпрюлю.

Далее вы пересядете на 11-местные джипы: проедете по Тазы каньону и посмотрите на узкое ущелье с высоты.

Полюбуетесь гармоничным мостом Олук над бирюзовой рекой, найдете Камни Дьявола и увидите амфитеатр древнего Сельге.
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Сафари-микс из Сиде: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге

Что вас ожидает

  • Захватывающие каньоны Кёпрюлю и Тазы. С побережья вы отправитесь в край скал, к бурной реке Кёпрючай. Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости». Увидите знаменитый древнеримский мост Олук и пообедаете на берегу реки.
  • Адам Каялар: камни Человека и Дьявола. В пути по горной дороге будет остановка для угощения ароматными лепешками гезлеме и турецким чаем. Затем вы окажетесь среди причудливых природных образований, скал Адам Каялар.
  • Античный город Сельге в окружении лесистых Таврских гор. Здесь вы исследуете руины стен, ворот и башен, а также хорошо сохранившийся амфитеатр с 45 рядами.

Программа

  • 08:30 – 09:30 — отправление из отеля (в регионе Сиде)
  • около 10:30 — прибытие в каньон Кёпрюлю на базу
  • 11:00 — джиппинг по горам Торос в сторону Тазы каньона (дорога 45 мин. )
  • смотровая площадка «Долина мудрости» в Тазы каньоне (свободное время 30-40 мин. )
  • римский мост Олук (свободное время 15-20 мин. )
  • Обед на базе у реки
  • посещение античного город Сельге (амфитеатр) (свободное время 20 мин. )
  • посещение необычных скалл Человека и Дьявола (свободное время 20 мин. )
  • возвращение на базу
  • 17:00 — выезд обратно
  • 18:30 – 19:30 — возвращение в отель (в регионе Сиде)

Организационные детали

Как проходит поездка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор, который поможет с любыми вопросами.
— Поездка проходит на автобусе до места старта, а затем на комфортабельных джипах LAND ROVER в группах по 11 человек
— Расстояние от центра Сиде до каньона Кёпрюлю 70 км
— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до отеля
— Страховка во время поездки
— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки (возьмите с собой, на Базе дорогие)
— Завтрак (возьмите ланч бокс в отеле)
— Личные расходы, сувениры и т. п.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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0 реальных отзывов от туристов

Е
17 июля 2021
Странный маршрут, ездили туда обратно, тратили время на лишнюю дорогу. В автобусе еле работал кондиционер. В джипе тесно, пытались запихнуть как можно больше людей. Время на точках мало, еле успевали сфотографироваться. Советую не ехать в самую жару, так как выдержать экскурсию тяжело, особенно без кондиционера.

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